شركة lexar تستهدف 50% نمواً فى المبيعات بالشرق الأوسط خلال 2024

قال فيصل عبيدة مدير عام شركة lexar فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند إن مبيعاتها شهدت نموا العام الحالى بنسبة بلغت %27 مقارنة بـالعام الماضى، مستهدفة زيادتها فى المنطقة إلى 50 % فى 2024.

وأوضح عبيدة لـ “ المال “ أن ليكزا قامت بزيادة عدد منتجاتها لتشمل أيضا من وحدات التخزين وكروت الميمورى لتشمل USB وSSD ، وتتعاون فى مصر مع موزع معتمد لها وهو شركة “ تراست تك “ إيجيبت.

وأضاف أن ليكزا هى شركة أمريكية تأسست فى 1996 وقامت ميكرون بالاستحواذ على أسهمها فى عام 2014 ، وفى عام 2017 قامت longsys لأشباه الموصلات بشرائها ، ولديها مكتب فى دبى لإدارة عمليات أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وألمح إلى أن ليكزا تمتلك مكتب فى مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية ومركزا للبحث والتطوير فى الصين ، ولديها فى امستردام واستراليا واليابان وكوريا والهند.

ونوه أن ليكزا تقدم محفظة منتجات متكاملة فى كروت الميمورى ووحدات التخزين وغيرها مقارنة بالمنافسين.

وتابع أن الشركة تقوم بإجراء عمليات فحص دقيق لمنتجاتها تحت درجات حرارة متنوعة وإصدارات مختلفة من الأجهزة ، منوها أن كروت ليكزا يتم استخدامها بواسطة أكثر من علامات تجارية منها نيكون ودى جى آى.

وكشف عن طرح جميع كاميرات كانون فى أفريقيا مزودة بكروت الميمورى الخاصة بـ ليكزا بداية من ديسمبر المقبل ، لافتا إلى أن شركته يعمل بها 900 مهندس وتقنى فى مشروعات البحث والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن شركته لديها شراكات أخرى مع كيانات مصرية ومنها باور إيجيبت ، مبينا أن شركته قامت بطرح قرص تخزين DRAM والمخصص للالعاب على حد تعبيره.

وأضح أن الشركة قامت بطرح منتجاتها بأسعار تنافسية وفقا للجودة المرتفعة مما يسمح لها بالاستحواذ على حصة سوقية كبيرة، مبينا أن الشركة تقوم بفحص مبدئى لمنتجاتها قبل طرحها فى الأسواق.

المال – خاص