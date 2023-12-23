شركة "Kredit" ترفع رأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه

طرحت شركة جي بي كابيتال، التابعة لمجموعة جي بي كورب، مفهوماً جديداً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق أحد شركتها التابعة Kredit برأس مال مدفوع 35 مليون تم زيادته ليصل إلى 300 مليون جنيه ايمانا باهمية هذه الفئة.

ويأتي انشاء شركة Kredit تنفيذاً لإستراتيجية شركة جي بي كابيتال لتعزيز الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال تقديم حلول مالية شاملة تساهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية للاقتصاد المصري.



وصرح تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال: “نستهدف في شركة Kredit توفير حلول مبتكرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد إطلاقها في الربع الثالث من 2023، مما يكمل الخدمات التمويلية الحالية التى تقدمها المجموعه الى للافراد والشركات الكبيرة والتمويل العقارى والتامين وتخصيم والتوريق.”

ومن جانبه، قال أحمد إمام، عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة Kredit: “من المستهدف تحقيق توسع كبير لمحفظة أعمالنا في السوق المصري بهدف تمويل الفئة المستهدفة عن طريق تصميم طرق تمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات كل قطاع في مصر”.

كما تقوم الشركة بالتركيز على رائدات الأعمال والمشاريع الخضراء والمصنعين والمصدرين والتوسعات المحتملة للشركات. وبذلك سوف تلعب الشركة دوراً هاماً ومميزاً في تحفيز الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات التوظيف، ودفع نمو الأعمال، مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية.”

وأضاف إمام “ان شركة Kredit سوف تقوم بالتركيز على استخدام نهج مختلف فى سهولة الوصول وتلبيه احتياجات العملاء بالسرعة والشفافية المفتقدة وكذالك الخدمات الإضافية”