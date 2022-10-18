شركة Kelvin للبرمجيات تعتزم مساعدة المؤسسات الصناعية في تحقيق مستهدفاتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية

أطلقت كيلفن Kelvin، العاملة في مجال برمجيات التحكم التشاركي وتوفير إمكانات استقصاء البيانات الصناعية، حلول Kelvin Maps التي تعدّ من الحلول الصناعية لقياس ورصد وتخفيض انبعاثات الكربون المؤسسية في العالم.

و تعمل حلول Kelvin Maps على توفير بيانات الإنتاج للمهندسين والمشغّلين وتمكينهم من الاطلاع على عملياتهم بشكل شمولي – بما في ذلك استعراض الآثار المترتبة على انخفاض الكفاءة والتي تسهم في زيادة الانبعاثات.

الفئة الجديدة تسمح للشركات بتحديد مصادر الانبعاثات أسرع

وتوفر هذه الفئة الجديدة رؤية فريدة لعمليات التصنيع والإنتاج، وتسمح للشركات بتحديد مصادر الانبعاثات لتقليل بصمتها الكربونية، الأمر الذي يساعد في تعزيز الأرباح والاستدامة.

وتعمل التقنيات على تحديد العقبات ومنع الأعطال والمساعدة في تحسين العمليات التشغيلية بفضل سيناريوهات محاكاة الإنتاج.

مؤسس شركة Kelvin : الحلول تساعد المؤسسات وسلاسل الموردين في تخفيض الإنبعاثات إلى صفر

وفي هذا السياق قال بيتر هاردينغ، مؤسس شركة كيلفن ورئيسها التنفيذي: “تواجه المؤسسات حول العالم صعوبات جمّة في قياس مستويات الانبعاث عبر سلسلة الإمداد ومختلف وحدات العمل، حيث إن عليها تبنّي مقاربة تصاعدية لتعزيز الشفافية وإمكانات المراقبة والقياس ضمن عملياتها التشغيلية”.

وأضاف، حلول Kelvin Maps تساعد المؤسسات وسلاسل الإمداد في تخفيض الانبعاثات إلى الصفر عبر إتاحة العرض المرئي الشامل لعمليات الإنتاج وتحسينها بشكل دقيق، إلى جانب المساعدة في معرفة المشاكل وحلّها خلال فترة وجيزة.

وتابع هاردينج، تساعد حلول Kelvin Maps في تسريع الإفصاح عن الانبعاثات ودعم الحركة العالمية للسيطرة على الانبعاثات من أجل تلبية مستهدفات الانبعاث للعامين 2030 و2050.

وأشار إلى أنها، تتيح للمستخدمين التعاون في العثور على المشاكل التشغيلية والإنتاجية التي تؤثر على انبعاثات الكربون وتساعدهم في معالجتها.

يذكر أن تكلفة تعويض الكربون قد ترتفع بنسبة 3000% بحلول العام 2029 بسبب تشديد القواعد على تخفيض الإنبعاثات الكربونية.

وتشير الإحصائيات التي نشرتها بلومبيرغ إلى أن، زيادة التشديد والأنظمة الصارمة في البيئات الاستثمارية والتنظيمية يجعل تحقيق اهداف تخفيض انبعاث غازات الدفيئة بنفس مستوى أهمية تحقيق العائدات للمساهمين.

المدير التنفيذي للتقنية في شركة kelvin : الحلول توفر مصدرا موحدا للبيانات

وقال سهيل جيواني، المدير التنفيذي للتقنية لدى شركة كيلفن: “توفر حلول Kelvin Maps مصدرًا موحدًا للمعلومات الدقيقة المدعومة بالقدرات البشرية والذكاء الاصطناعي، ما يسمح للمهندسين والمشغلين في خطوط الإنتاج بتصميم مقاربات تنسجم مع جهود تحسين الإنتاجية وتخفيض الانبعاثات.”

وأضاف أن الدمج يساعد حلول Kelvin Maps للعمل التشاركي للمساعدة في العثور على أساليب جديدة لرفع الإنتاج وتخفيض الانبعاثات وزيادة الكفاءة بشكل يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاء.

جدير بالذكر أن كيلفن تقدم الجيل الجديد من أدوات التحكم التشاركي لتمكين العمليات التشغيلية المستدامة اليوم وإتاحة العمليات التشغيلية ذاتية التحكم في المستقبل، إذ توفر برمجيات الشركة للتحكم التشاركي حلولًا فعلية للمشاكل على أرض الواقع.

وتقدم برمجيات Kelvin Collaborative Control تطبيقات مبتكرة تحقق الكفاءة التشغيلية وتدعم زيادة الأرباح واستقصاء البيانات الصناعية للوصول إلى أهداف الاستدامة.