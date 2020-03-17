شركة JLL العالمية تؤكد إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا وتعلن الطوارئ

نوهت إلى أنها أعلنت حالة الطوارئ بعد تواجد حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا من الزملاء الموجودين في مكاتب بلندن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أكدت شركة JLL العالمية للاستشارات الخدمية، إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا في لندن، معلنة حالة الطوارئ بمكاتبها.

وقال كريس إيرليند والرئيس التنفيذي بشركة JLL العالمية للاستشارات الخدمية، إنه شركته تملك خطط وإجراءات طوارئ قوية قائمة لتقديم خدمات مستمرة لعملائنا، في ضوء الظروف المتغيرة بسرعة لفيروس كورونا .

وأشار إلى أنه أغلق يوم الجمعة الماضي في إغلاق جميع المكاتب التجارية.

ونوه إلى أنه أعلن حالة الطوارئ بعد تواجد حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا من الزملاء الموجودين في مكاتب بلندن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولفت إلى أنهم اتخذوا الاحتياطات الخاصة بإغلاق المكاتب وتنظيفها بعمق هذا الأسبوع.

وقال إنه تم إعلام جميع العملاء الذين اتصلوا بهؤلاء الأفراد.

وأشار إلى أنهم يعملوا لاتخاذ كإجراء احتياطي ، مثل العمل المنزل لجميع الموظفين العاملين في المكاتب في المملكة المتحدة.

وتابع :” أننا واثقون من أن العمل عن بعد على نطاق واسع يمكن تحقيقه لفترات زمنية طويلة؛ وأنه من الواضح أننا سنتحدث أكثر ونلتقي أقل على المدى القصير”.

وأضاف أنه طلب بتعزيز آلية التعامل من خلال الاتصال بالهاتف وتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة.