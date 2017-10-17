شركة IXDev تساعد قطاع الأعمال في التحول للتطبيقات الذكية‎

خاصقال الدكتور، كريم الفاتح، المدير التنفيذي للأعمال بالفرع الإقليمي لشركة IXDev مصر، إنه بالإشارة إلى التقارير العالمية الحديثة الصادرة عن مؤسسة جارتنر الإستشارية فإن اعتماد قطاع الأعمال من الشركات والمنشأت المختلفة على تطبيقات و حلول الإدارة الذكية والحوسبة السحابية يتيح لهم توفير بنسبة (85%) من

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قال الدكتور، كريم الفاتح، المدير التنفيذي للأعمال بالفرع الإقليمي لشركة IXDev مصر، إنه بالإشارة إلى التقارير العالمية الحديثة الصادرة عن مؤسسة جارتنر الإستشارية فإن اعتماد قطاع الأعمال من الشركات والمنشأت المختلفة على تطبيقات و حلول الإدارة الذكية والحوسبة السحابية يتيح لهم توفير بنسبة (85%) من إجمالي مصروفات التشغيل مقارنة باستخدام طرق الإدارة التقليدية للمعلومات والتي تضع كافة أعباء الصيانة و الدعم الفني و الترقيات علي عاتق الشركة”.

وأوضح أن IXDev تقدم منصة متكاملة للعملاء عبر برنامج IXERP المعني بإدارة الموارد الاقتصادية للمنشأت بمختلف حجم أعمالها والذي صمم لتوفير 75% من تكلفة التنفيذ والدعم الفني للبرامج المتخصصة في الأنظمة الإدارية، فضلاً عن خفض ما يقرب من 85% من تكلفة رخص البرمجيات المدفوعة مقدما.

تواكب باقة حلول IXERP أحدث المستجدات في مصر مثل حساب ضريبة القيمة المضافة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية مطلع العام الجاري. حيث تتيح الحساب الدقيق لضريبة القيمة المضافة للشركات عبر آليات ضبط لمعدلات الضريبة وفقاً لأداء إدارة المبيعات، والمشتريات، وبناءاُ على الفواتير الصادرة من النظام الذكي.

واختتم المدير التنفيذي للأعمال بشركة IXDev حديثه قائلا :”مما لاشك فيه إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة من شأنها التأثير الإيجابي على المنظومة بأكملها، لاسيما وإننا ندرك المسئولية التي تقع على عاتقنا نحو التطوير وتوفير السبل الذكية وإرساء قواعد التحول للإستخدامات الرقمية في محاكاة الأنظمة الجديدة في التنمية عبر خدمات القيمة المضافة التي تتضمن الدعم الفني لترقية البرامج وتقديم الإستشارات الفنية اللازمة لكل عميل بما يتناسب مع قطاعات الأعمال ومعطيات الخدمات أو المنتجات التي يقدمها للسوق، ويعد هذا الدور أحد المحاور الإستراتيجية في رؤيتنا الطموحة للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

تجدر الإشارة إلى أن باقة الحلول المتكاملة IXERP هي إحدى برامج الحوسبة السحابية التي تتيحها شركة IXDev العالمية في مصر للربط الذكي بين مختلف الأقسام لإدارة موارد الشركات متضمنه المبيعات، والمشتريات، والحسابات، والمشروعات، ومراكز التكلفة، والمخازن، وحساب واهلاك الأصول، وحسابات البنوك، وحساب الضرائب الأخرى بأنواعها، بالإضافة إلى أن برنامج IXERP يشتمل على العديد من المميزات التنافسية منها دعم اللغة العربية لخدمة قطاعات أشمل وأكبر من أصحاب الصناعات والمشروعات التجارية كما أنه متوافق مع الأطر التشريعية والقانونية المصرية .