شركة «IWG» لمساحات العمل المرنة تفتتح 15 موقعًا جديدًا في القاهرة

كشفت شركة “IWG” المتخصصة فى مساحات العمل المرنة والتي تضم عدة علامات تجارية منها “سبيسز” و”ريجس”، عن خطوة مهمة لتعزيز حضورها في مصر ومواصلة خططها التوسعية الطموحة تمثلت بالإعلان عن 15 موقعا جديدا في القاهرة وضواحيها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعيين مارك ديكروزاي رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُعنى “ديكروزاي” من خلال منصبه الجديد بالعمل على ترسيخ حضور علامات الشركة “ريجس” و”سبيسز” و”سيجنيتشر” في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب توسيع شراكات “IWG” مع مالكي العقارات لفتح مواقع متعددة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعلنت “IWG” في أغسطس الماضي عن تحقيق أعلى إيرادات نصف سنوية لها على الإطلاق في تاريخها الممتد لـ 34 عاماً، ويُعزى ذلك إلى الإقبال المتسارع على نموذج العمل الهجين من قبل الشركات بكافة أحجامها حول العالم.

تعديلات داخلية

كما ترافقت طفرة العمل الهجين مع نمو استثنائي في عدد مراكز “IWG”، حيث أضافت الشركة 612 موقعا جديدا على مستوى العالم بين يناير ونهاية سبتمبر 2023.

ويستطيع الأعضاء الوصول إلى جميع مساحات الأعمال التابعة للشركة والبالغ عددها 4,000 موقع في أكثر من 120 دولة عبر تطبيق “IWG”.

المواقع الجديدة بالتعاون مع “أرابيلا”

عقب الافتتاح الناجح لموقع “ريجس” في “أرابيلا بلازا” في مارس 2023، وسّعت “IWG” شراكتها مع “أرابيلا” بإضافة 4 مواقع جديدة إلى شبكتها من مساحات العمل المتميزة والتي تضم علامات تجارية مختلفة.

وأول تلك المواقع، موقع لعلامة “ريجس” في ايناوكس مول الرائد في القاهرة الجديدة، الذي يعتبر أحد أكثر المواقع تميزا. ويوفر الموقع الجديد جميع وسائل الراحة التي قد يحتاجها العملاء، ومن المقرر افتتاحه اعتبارا من يوليو المقبل.

وموقع لعلامة “سبيسز” في “ذا ارك القاهرة الجديدة” في شرق العاصمة، ويوفر مساحة عمل جذابة ذات تصميم جميل مخصص لحفز التعاون والإبداع، وهو مجهز بأحدث وسائل الراحة لخدمة الشركات من مختلف الأحجام.

افتتاح مواقع متعددة لتلبية الطلب المتزايد على العمل الهجين من قبل الشركات من مختلف الأحجام

وموقع لـ “ريجس” في قرية دايركشن وايت الساحل الشمالي، ويعتبر أول مساحة عمل في الساحل الشمالي لمصر، ويوفر أماكن عمل مشتركة، ومكاتب خاصة، وقاعات اجتماعات بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الشمالية من مصر. وسيتم افتتاح هذ الموقع في مايو 2024، وهو أول موقع يوفر حلول العمل الهجين في تلك المنطقة.

وموقع لعلامة “سيجنيتشر” في أرابيلا كونتري كلوب بالقاهرة الجديدة، وسيكون أول موقع لهذه العلامة الرائدة في مصر. علما بأن مساحات العمل الفاخرة لعلامة “سيجنيتشر” تتواجد في مواقع مرموقة في مدن هامة مثل لندن وطوكيو وباريس ونيويورك.

المواقع الجديدة بالتعاون مع “بريمير جروب”

وستفتتح “IWG 5” مواقع جديدة في جميع أنحاء القاهرة خلال عام 2024 بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي “بريمير جروب”.

وتتضمن هذه المواقع ثاني موقع لعلامة “سيجنيتشر” في مصر، وسيتربع في “ذا فيو”، وهو مجمع سكني متكامل في القاهرة الجديدة، ويقع على مقربة من المناطق الرئيسية لمدينة نصر، وهليوبوليس، ووسط مدينة القاهرة.

و”ريجس” في مشروع “وان قطامية” الراقي، ومن المقرر افتتاحه في يناير 2024، وسيوفر مساحة عمل راقية تضم منطقة عمل مشتركة، ومكاتب خاصة حديثة، وغرف اجتماعات ديناميكية.

تواجد فى الشيخ زايد

وموقع لعلامة “ريجس” في “بارك ستريت” في قلب مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، وهو مجمع حصري يركز على الأعمال ويحتضن مطاعم ومتاجر تجزئة متطورة وقريبا موقع “ريجس” الجديد المتطور المقرر افتتاحه في مايو المقبل.

وموقع آخر لـ “ريجس” في مطار القاهرة الدولي، وسيشكل أول مساحة عمل مرنة ضمن مطار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيوفر فسحة عمل مثالية لرواد الأعمال المسافرين.

و”ريجس” في ماسبيرو بيزنس تاور الشهيرة في وسط القاهرة، ويتمتع هذا الموقع الجديد بتصميم متطور يوفر بيئة عمل تطلق العنان لآفاق الإبداع والإنتاج.

الموقع الجديد بالتعاون مع “ماجد الفطيم”

ومن المقرر أن تفتتح” IWG” موقعا لعلامة “سبيسز” في غرب العاصمة في مول مصر في يوليو 2024، وسيشكل أحدث مواقع الشركة في مصر وسيكون بالتعاون مع مجموعة “ماجد الفطيم”. وسيسهم هذا الموقع الجديد في تغيير شكل الحياة العملية في القاهرة بالنظر إلى استقبال المول لأكثر من 200,000 زائر يوميا.

المواقع الإضافية الجديدة لـ “IWG” في مصر

مركز لعلامة “ريجس” بمساحة 1,800 متر مربع في مول بايونير بلازا، وسيكون أول مساحة للعمل الهجين والوحيد في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر مدينة المستقبل الذكية وتتربع في موقع إستراتيجي، وتفخر باحتضانها سلسلة من المشروعات التطويرية الرئيسية التي تستقطب المزيد من الناس إلى المشروع العمراني سواء للعيش أو العمل أو الزيارة.

ومركز “ريجس” في مول W51، سيوفر مساحة عمل مرنة في منطقة البنوك في القاهرة الجديدة، وهو موقع جذاب للشركات ورجال الأعمال في المنطقة بما يوفره من مجموعة متكاملة من وسائل الراحة الحديثة.

وموقع لـ “سبيسز” في مشروع باراجون ثري، وسيكون أول موقع لهذه العلامة في القاهرة الجديدة، وسيوفر مساحة عمل استثنائية ستكون معتمدة بيئياً وعلامة بارزة في المدينة على صعيد الاستدامة بحصولها على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

وسيستضيف كذلك مول جولف سنترال بالم هيلز، المتربع وسط حيٍّ فاخر غرب العاصمة في الجيزة، مركزاً لعلامة “ريجس” سيوفر مساحة للأعمال والأنشطة التجارية لسكان وزوار الموقع الحصري.

المواقع الجديدة تشكل خطوةً هامة في مسار التوسع العالمي لـ IWG

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لعلامة “ريجس” مقرٌ في مركز كازان بلازا المرموق للأعمال والترفيه وتناول الطعام والخدمات الطبية في مدينة أكتوبر، وسيضم الموقع الجديد، المقرر افتتاحه في يوليو 2024، مساحات عمل مشتركة ومكاتب خاصة وقاعات اجتماعات.

وبهذه المناسبة، قال مارك ديكروزاي، الرئيس التنفيذي لشركة IWG في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعتبر مصر سوقاً حيوية وسريعة النمو، ونشهد فيها إقبالا كبيرا على حلول العمل الهجينة من الشركات بمختلف أحجامها.

وتابع :”نحن سعداء جدا بالنمو السريع الذي حققته شبكتنا في مصر، مع افتتاح 15 موقعا جديدا، بما في ذلك 4 مواقع مع شريكنا’أرابيلا‘”.

وتمكّنا بفضل فهمنا العميق لاحتياجات القطاع والتكنولوجيا الرائدة التي نعتمدها من العمل عن كثب مع شركائنا العقاريين والمستثمرين لتعزيز نمونا في جميع أنحاء مصر وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتمثل هدفنا في توفير بيئات عمل ملهمة ومتقدمة تقنياً تجذب الشركات والمهنيين أصحاب الرؤى التقدمية.

وتساعد مساحات العمل المتطورة والمهنية التي نوفرها في تعزيز الأنشطة الإبداعية والتعاونية والإنتاجية، وبالتالي تدعم نمو ونجاح الشركات في جميع أنحاء المنطقة، والتي لا تستفيد فقط من مرافق متميزة عالية الجودة، بل من الوصول إلى شبكة عالمية تضم حوالي 4,000 موقع”.

أضافت 612 موقعا جديدا إلى شبكتها من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023

وتعتبر هذه التوسعات الإستراتيجية جزءاً من التزام “IWG” المستمر بتوفير مساحات عمل مرنة مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات والمهنيين. ومن خلال توفير طيف متنوع من الخيارات والمواقع، تعمل “IWG” على تمكين الأفراد والشركات من زيادة كفاءتهم وفعاليتهم بغض النظر عن حجم أو مجال أعمالهم.

وتم تصميم إستراتيجية توسعة العلامات التجارية المتعددة التابعة لـ “IWG” في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتناسب الأعمال والشركات ورواد الأعمال من جميع الفئات.

وتسهم “IWG” في خلق قيمة شخصية ومالية وإستراتيجية للشركات على اختلاف حجمها؛ بدءاً من بعض الشركات والمؤسسات الأكثر شهرة في العالم، ووصولاً إلى الأفراد والجيل التالي من رواد الأعمال، حيث يمكن لكل منهم الاستفادة من نماذج العمل المرنة لزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة والسرعة والبقاء على مقربة من العملاء في الأسواق الرئيسية.