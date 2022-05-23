شركة IWG توقع عقد شراكة مع «أجيك» للتطوير العقاري لتلبية الطلب المتزايد على العمل

وقعت IWG، إحدى الشركات العاملة في مجال توفير مساحات العمل المشتركة والعمل المرن، شراكة جديدة مع شركة “أجيك” للتطوير العقاري، لإنشاء مساحات عمل مرنة جديدة في الطابق الأرضي بمجمع “بارامونت بزنس” بمصر الجديدة.

تأتي هذه الشراكة متزامنة في وقت مهم تقوم فيه معظم الشركات بمختلف أحجامها بتمكين موظفيها من العمل بمرونة أكبر.

وفي هذا السياق، قال أندرزج مروزك، مدير تطوير الشركات العالمية في شركة IWG : ” تًظهر الدراسات أن 81% من الشركات توقعات بأن يكون العمل المرن المعيار الجديد في سوق العمل، وأن يتزايد الطلب على العمل المرن بشكل ملحوظ.

نحن في IWG نفخر بشراكتنا مع شركاء حصريين كشركة ايجك للتطوير العقاري، كما ستساعدنا هذه الشراكة على تلبية الطلب المتزايد على العمل المرن في الأسواق المصرية وستتيح لنا توسيع شبكتنا في الأسواق الرئيسية”.

وأضاف: ” تم تصميم مركز Regus ليلبي احتياجات الأفراد من الموظفين ويوفر لهم أقصى درجات الراحة.

الجدير بالذكر أن المركز يوفر مكاتب عمل مشتركة بالإضافة الى المكاتب الخاصة وقاعات الاجتماع. كما تم تزويد المركز بمرافق كحضانة الأطفال، ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية ومحلات بيع، وتم توفير مواقف سيارات للزائرين والموظفين.

وتماشياُ مع مهمتنا في توفير بيئة مستدامة، ستعمل هذه الشراكة على تمكين الموظفين بطرق جديدة.

حيث ستوفر بيئة آمنة وتقلص من تكاليف المواصلات كما وستتيح مساحة عمل أكثر راحة”.تتميز IWG عالمياً بريادتها في توفير المساحات المشتركة للعمل المرن حيث تتواجد في أكثر من 3,500 مركز في 120 دولة.

وتسعى الشركة لمساعدة ملايين الأشخاص حول العالم للاستمتاع بوقتهم أثناء تأدية الأعمال وذلك من خلال تطوير مجموعة من الحلول والخدمات التي تسمح بمزيد من المرونة في العمل.

تدعم IWG الشركات بتقديم مساحات مرنة منذ أكثر من 30 عاماً وتتمتع بشبكة واسعة تضاهي أربع أضعاف أقرب منافس لها. وتعد IWG المزود الرائد لمساحات العمل المرن عالمياً حيث تشكل شركات Fortune 500 83% من قاعدة عملائها.

تسعى IWG لمواصلة نمو شبكاتها في مصر وذلك بتوثق شراكات جديدة مع ملاك العقارات والمستثمرين.

اذا كنت مهتما بالاستفادة من هذه الشراكات التي توفر مساحات عمل مرنه، تعرف على المزيد من خلال موقع IWG.