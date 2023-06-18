شركة «INVEST IN» تدعم تصدير العقار من خلال منصة إلكترونية جديدة

أعلنت منصة INVEST IN العقارية عن تقديمها تجربة شراء مميزة للعملاء، قائمة على سهولة التصفح والمقارنة بين المشروعات المطروحة، وهو ما يمكن العميل من رؤية المشروع وكأنه واقع ملموس

كما تقدم المنصة للعملاء كافة المعلومات التي يحتاجها حول الوحدة لاتخاذ قراره بالشراء.

قالت الشركة إن العملاء أصبح لديهم توجه قوي نحو استخدام التكنولوجيا في اختيار الوحدة التي تتناسب مع إمكانياتهم، وخاصة في ضوء تعدد المشروعات الموجودة بالسوق العقاري وصعوبة الاختيار من بينها من خلال الطرق التقليدية

لذا فأصبح الاعتماد على التكنولوجيا وسيلة أساسية للمقارنة بين الوحدات المتاحة والاختيار من بينها.

وأضافت أن منصة INVEST IN تتيح للعملاء تجربة شراء متميزة وذلك من خلال سهولة التصفح ورؤية المشروعات على المنصة

كما يتم تقديم كافة التفاصيل الخاصة بكل مشروع على المنصة وذلك ليتمكن العميل من التعرف على كل العناصر التي تساعده على اتخاذ القرار الشرائي، ولتصبح تجربة الشراء أونلاين وكأنها تجربة شراء مباشرة بين العميل والمطور العقاري.

توفر كافة المعلومات حول المشروعات المطروحة

ولفتت إلى أنه في حالة اختيار العميل لوحدة معينة فإنه يتم تحقيق التواصل بينه وبين مسئول المبيعات في الشركة صاحبة المشروع لاتمام الاتفاق مع إمكانية تحويل جزء من قيمة الوحدة كأحد اشتراطات السداد

وكلها خطوات تتم مع المطور العقارى لسهولة حجز الوحدة المطلوبة

كما أن دور المنصة لا ينتهي مع اختيار العميل للوحدة ولكنها تستمر في مساعدة العميل لحين اتمام الاتفاق.

وتابعت أن محفظة المشروعات على المنصة تتضمن مشروعات موجودة في كافة المدن الجديدة التي تتولى الدولة تطويرها حاليا

على رأسها العاصمة الادارية الجديدة، القاهرة الجديدة ، العين السخنة، الساحل الشمالي، غرب القاهرة، والبحر الاحمر

مواكبة توسعات الدولة

وذلك لمواكبة توجهات الدولة بالتوسع في تنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وبما يخدم تطلعات العملاء للسكن في هذه المدن الجديدة

موضحا أنه يتم اختيار قائمة المشروعات المتاحة على المنصة بعناية بحيث تخدم شريحة محددة من العملاء تستهدفهم المنصة.

وأشارت إلى أنه يتم العمل باستمرار لتطوير المنصة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وفي نفس الوقت بما يتناسب مع تطلعات العملاء لسهولة تصفح المشروعات المطروحة والاختيار من بينها

بالإضافة إلى زيادة عدد المشروعات المتاحة من خلال المنصة لخدمة عدد أكبر من العملاء.

طفرة عمرانية في مصر

وأكدت أن مصر تشهد حاليا طفرة عمرانية ضخمة ساهمت في توفير فرص استثمارية لكافة الشركات في كافة المجالات

ساهمت هذه النهضة في تعزيز قدرات الشركات العقارية على تنفيذ منتجات عقارية جديدة يمكن للشركات من خلالها المنافسة العالمية وليس الإقليمية فقط وكذلك دعم تصدير العقار بالخارج.

وأوضح أن المنصة تركز على نقل كافة التفاصيل التي تعكس التميز في المشروعات المطروحة ليشعر العميل وكأن الوحدة تسوق نفسها وليس مجرد أنه ينظر إلى صورة واحدة أو يقرأ عنها

حيث تتيح للشركة الاختيار من خلال 450 مشروع متنوع مملوك لنحو 125 شركة تطوير عقاري من خلال المنصة، وتتضمن هذه المشروعات وحدات سكنية وتجارية وإدارية وطبية وشقق فندقية.

ترفع شعار “اشتري بيتك من البيت”

يتيح موقع INVEST IN للعملاء المعلومات التفصيلية بطريقة سهلة حول العديد من العقارات المختلفة في مناطق العاصمة الجديدة ، القاهرة الجديدة ، غرب القاهرة ، الساحل الشمالي ، والبحر الأحمر والتي تعتبر أفضل خمس وجهات في مصر.

تأسست إنفيست إن لإدارة المشروعاتوالاستثمار العقارى في عام 2016 بناءً على خبرة واسعة في مجال العقارات من خلال 15 عامًا من الخبرة الجماعية في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على السوق المصري.