شركة Intelligent Systems تشارك لأول مرة في معرض Cairo ICT 2023

قال حسام عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة Intelligent Systems ISYS، إنها ستشارك للمرة الأولي في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23، ورغم أن عمرها 7 سنوات إلا أن لديها أكثر من 60 عميلا من كبار المؤسسات في القطاعات المالية والمصرفية، ولديها خدمات التحليل والذكاء الاصطناعي وتركز في الفترة المقبلة على التحويلات والمدفوعات الرقمية.

وأضاف عبد السلام أن شركة Intelligent Systems ISYS لديها حلول البنية التحتية وإدارة البيانات، وستعقد مجموعة من الجلسات النقاشية والتحليلية خلال مشاركتها الأولى في الدورة السابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر Cairo ICT، وقد توسعت في الإمارات العربية، وافتتحت مكتبا في المملكة العربية السعودية وتستهدف التوسع في أفريقيا أيضاً.

وتأتي الدورة السابعة والعشرين برعاية رئيسية من شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية”، والشريك الاستراتيجي “إي فاينانس”، والشريك التكنولوجي “هواوي”، وراعي اللقب “دل تكنولوجيز”، والراعي البلاتينى “ايجيبت تراست” و”البنك التجاري الدولي – مصر “CIB

كما أن الراعي الأمني هو “فورتينت”، وراعى الرقمنة “inelegant systems”، ورعاة البنية التحتية الذكية ICT MISR وIOT MISR، وبرعاية ذهبية من “خزنة داتا سنتر” و”مجموعة بنية”، ورعاية فضية من “network International” و”SAP”.وتأتي شركة HILIGHTS شريكاً لحلول المؤتمرات، و”اورنچ” شريكاً للاتصالات و”مايكروسوفت” راعيا للذكاء الاصطناعي، ورعاة الـ VIP كل من الهيئة العربية للتصنيع وZero Tech””.