شركة «Intelli-pro» تتعاقد مع «باكين» على تنفيذ شبكة مكافحة الحريق لمخازن الإنتاج والخامات

تعاقدت شركة إنتلي برو ( Intelli-pro )، العاملة في مجال الحلول والأنظمة الهندسية، مع شركة العبور للبويات وللصناعات الكيماوية “باكين”، علي توريد وتنفيذ شبكة مكافحة الحريق لمخزن المنتجات ومخزن الخامات بشركة باكين ، وذلك بعد منافسة مع عدة شركات عاملة فى المجال.

وكشف المهندس كريم أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إنتلي برو” للأنظمة الهندسية، في بيان صحفي اليوم، أن مدة تنفيذ مشروع شبكة الحريق لصالح” باكين” ستصل إلي 20 شهرا من تاريخ استلام أمر الإسناد.

وقال : ” نحن سعداء بتوقيع هذا التعاقد مع شركة باكين التي تعد واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في مجال البويات والصناعات الكيماوية في السوق المصرية.

وأكد كريم أحمد أن ( إنتلي برو Intelli-pro ) ستعمل علي إتاحة خبراتها وكفاءاتها لتنفيذ وإنجاز أعمال شبكة مكافحة الحريق لصالح شركة باكين وفقا للاشتراطات الفنية المطلوبة والمتفق عليها، بما يدعم اتجاه شركة (إنتلي برو Intelli-pro ) للتوسع في تقديم خدمات وحلول أنظمة إطفاء ومكافحة الحريق لمختلف الكيانات والقطاعات المختلفة وعلي رأسها القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن نجاح شركته في تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة يرجع إلي عدة أمور، من بينها أن إنتلي برو Intelli-pro موزع رئيسي لأبرز الشركات العالمية العاملة في مجال أنظمة مكافحة الحريق، فضلا عن أن الشركة لديها كوادر متميزة من المهندسين والفنيين والعمال المؤهلين، مؤكدا أن كوادر الشركة هم رأس المال الحقيقي، الأمر الذي يستوجب علي ( إنتلي برو Intelli-pro ) تطبيق وإتباع أفضل طرق حماية وأمان العاملين أثناء العمل في مختلف مواقع العمل.

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنتلي برو Intelli-pro حرص شركته علي الدخول في شراكات ناجحة مع كبريات الشركات الصناعية العاملة في مصر بهدف توفير الحلول الهندسية اللازمة للمصانع وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

جدير بالذكر أن القطاع الصناعي المصري حقق عددا من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى زيادة معدل النمو الصناعى إلي 6.5% خلال العام المالي 2021/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مساهمة قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021 على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.