شركة «Intelli-pro» تتعاقد على تنفيذ أنظمة مكافحة حريق في 4 موانئ بحرية

تعاقدت شركة “انتلي برو Intelli-pro”، العاملة في مجال الحلول والأنظمة الهندسية، مع “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية” على تنفيذ أعمال أنظمة إطفاء ومكافحة الحريق في 4 موانئ بحرية.

وقال المهندس كريم أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” انتلي برو Intelli pro “، في تصريحات صحفية اليوم ، إن الموانئ الأربعة تضم “رأس غارب” و”الأدبية” و”شرم الشيخ” و “سفاجا”، موضحًا أن تكنولوجيا إطفاء الحريق المتعاقد عليها بتلك الموانئ تشمل أنواع غاز ” fm200 “، و من المقرر بدء تنفيذ العمل بها اعتبارًا من شهر أبريل وحتي أغسطس المقبل ، لمدة 4 شهور.

وأشار إلي أن قطاع الموانئ المصرية يشهد خلال المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا ، خاصة في ظل اهتمام الحكومة المصرية ووزارة النقل بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أحمد وجود نمو ملحوظ في سوق إطفاء الحريق خلال المرحلة الراهنة، خاصة في ظل وعي الكيانات والشركات والمصانع المصرية بأهمية وجود أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق للحفاظ علي الأرواح والمباني وتقليل أي خسائر ناتجة عن حدوثها، فضلًا عن وجود بعض الأمور الأخري التي قد تفرضها المعاملات الخارجية مثل الاستيراد والتصدير.

وأشار إلي أنه علي سبيل المثال فإن بعض المستوردين في الأسواق الأجنبية يشترط حاليًا عند الاستيراد ضرورة وجود بعض المواصفات في المنتجات ومن بينها حاليا اشتراطات خاصة بالأمان والحماية، الأمر الذي يدفع العديد من الكيانات المصرية حاليًا للاهتمام بأنظمة السلامة وإطفاء الحريق.

وأوضح أحمد أن قطاع إطفاء الحريق تأثر مثل غيره بالتداعيات والمتغيرات الاقتصادية الحالية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن علي الرغم من ذلك فان هذا المجال به فرص واعدة جدا ، وينمو سنويا بما لا يقل عن 6%.

‏‎ومن الجدير بالذكر أن شركة ” انتلي برو Intelli-pro ” بدأت عملها في مصر منذ نهاية 2019، وتتركز أنشطتها الأساسية في الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة إنذار وإطفاء الحريق بالإضافة إلى مجال التيار الخفيف.

‏‎ونجحت ” انتلي برو Intelli-pro ” منذ تأسيسها حتى الآن في تقديم حلول خاصة بأنظمة مكافحة الحريق لنحو 70 شركة تعمل في مجالات مختلفة في السوق المصرية، وذلك عبر توفير مراحل هندسية مختلفة بداية من أعمال الدراسة والتصميم والتوريد والتركيب وانتهاء بالصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وتضم قائمة أبرز عملاء ” انتلي برو Intelli-pro ” علي سبيل المثال لا الحصر كل من ، المصرية للاتصالات ، وانيرجيزر مصر، وجنرال موتورز، وباكين، وسيراميكا رويال، وفريش للأجهزة المنزلية، وكوكاكولا ، وفودافون ، والشركة الأسبانية لمحطات المياه و الصرف الصحي (Passavant)، ولافارج، وموبكو و”سيباك” و”تغليف” و”غرب الدلتا للكهرباء”.

وقال أحمد إن ” انتلي برو ” تستهدف مواصلة عملها بقوة في السوق المصرية واقتناص المزيد من الأعمال في القطاعات المختلفة ، متسلحة في تحقيق ذلك بوجود فريق من الكوادر علي أعلى مستوى من المهنية والاحترافية، فضلا عن كونها وكيلًا وموزعًا أساسيًا لكبري الشركات العالمية العاملة في مجال أنظمة إطفاء الحرائق.