شركة Integrate: معرض CES فرصة لاستهداف السوق العالمية

محمود جمال ومحمد فتحى قال عمرو صالح، رئيس شركة "Integrate"، إن شركته سوف ستتواجد بمؤتمر "CES" للالكترونيات المقرر عقده فى لاس فيجاس خلال يناير 2018، لاستهداف السوق العالمية، مشيدا بمساندة الحكومة للشركات الناشئة للاشتراك فى مثل هذه الأحداث المهمة. جاء…

محمود جمال ومحمد فتحى

قال عمرو صالح، رئيس شركة “Integrate”، إن شركته سوف ستتواجد بمؤتمر “CES” للالكترونيات المقرر عقده فى لاس فيجاس خلال يناير 2018، لاستهداف السوق العالمية، مشيدا بمساندة الحكومة للشركات الناشئة للاشتراك فى مثل هذه الأحداث المهمة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوى لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية والذى ترعاه جريدة المال إعلاميا، تحت عنوان: “الاستثمار فى مصر – الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات”.

وأشار إلى أن شركته تتطلع لاستهداف السوق العالمية وتصدير منتجاتها للخارج، من خلال تلك المعارض المهمة التى ينصب التركيز فيها دائما على العارضين، مما يدفعهم للسعى دائما للتواجد فى المعارض الدولية.

وأوضح أن شركته تعمل بالسوق المصرية منذ 2013، إذ أطلقت منتجا إلكترونيا يساعد المطورين فى مجال الهاردوير على عمل نماذج لمنتجاتهم.

ولفت إلى أنهم يتعاملون مع 90 دولة حول العالم، منها 50% من السوق الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 60 موزعا فى أوروبا وآسيا.