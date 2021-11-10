اتصالات وتكنولوجيا

شركة «INNOVATION» توقع بروتوكول تعاون مع نيوتك لحلول الثورة الصناعية الرابعة

على هامش معرض كايرو آي سي تي
محمود جمال 1:36 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 1:36 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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وقعت شركة INNOVATION عددا من اتفاقيات الشراكة لتطوير برمجيات الشركة ، خلال مشاركتها في الدورة ال 25 لمعرض ومؤتمر CAIRO ICT 2021 والمنعقد خلال الفترة من 7 إلي 10 نوفمبر الجاري.

وقال المهندس مصطفى عبد الفتاح عدريشة رئيس مجلس إدارة شركة INNOVATION للحلول التكنولوجية ، إن المعرض كان فرصة جيدة للشركة لعرض منتجاتها والالتقاء بالشركات الأخرى والاستفادة من خبراتهم في تطوير البرامج الخاصة بالشركة.

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وأوضح أن INNOVATION وقعت عدد من التعاقدات خلال المعرض لبيع برامجها التى تتركز في دراسة وانشاء سلاسل الامداد بكافة الأنواع البسيطة والقصيرة منها والعميقة والطويلة .

ولفت إلى أن الشركة تقوم بتصميم برامج و تطبيقات الكترونية تعمل على واجهة الموبايل او سطح المكتب للأنشطة التفاعلية لسلسلة الامداد، حيث يقوم التطبيق باطلاق التحذيرات للخطأ داخل السلسلة محددا مكانة لسرعة التصحيح والاستجابة الاستراتيجية، موضحاً أنه تتم عملية الأتمتة لكافة عناصر سلسلة الإمداد من المخازن والمراقبة والخزائن والرفوف والمعدات.

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واضاف عبد الفتاح أن INNOVATION تقوم بتدريب ورفع كفاءة المختصين داخل الشركات التى تتعاقد معها ليقوموا بنفس تخصصاتهم بمهارة اكبر عبر برامج وتطبيقات سلاسل الامداد.

وكشف أن INNOVATION وقعت خلال معرض CAIRO ICT بروتوكول تعاون مع شركة نيوتك لحلول الثورة الصناعية الرابعة، لتكامل برمجيات نيوتك مع برامج اينوفيشن لادارة سلاسل الامداد، كما تدرس الشركة التعاقد مع كبريات شركات الأتمتة . للوصول الى ارقى تفاعل داخل المنتج طبقا لطلبات العميل.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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