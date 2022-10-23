شركة «Infinix» للهواتف الذكية تطلق مجموعة «NFTs»

أعلنت شركة Infinix العالمية للهواتف الذكية، عن إطلاق الهاتف الذكي الجديد Zero ULTRA، المزود بتقنية الشحن فائق السرعة Thunder Charge بقوة 180 واط .

وتقوم Infinix بإصدار محدود بطابع الفضاء XBOY EXPLORER لمجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

ويأتي إطلاق مجموعة NFTs المبتكرة مدفوعة برغبة البشرية في استكشاف آفاق جديدة، سواء في الكون الأوسع أو الميتافيرس.

وتعد الرموز غير القابلة للاستبدال أصولاً رقمية تحمل شيفرات مميزة محفوظة على البلوك تشين، بما يعزز خصوصيتها وملكيتها، من خلال ما توفره شبكات الجيل الخامس من سرعة وكفاءة في قدرات الاتصال غير المتقطع، حيث أصبحت الطرق المبتكرة التي يمكن استخدامها في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال بلا حدود.

وأعلنت انفينكس، أنه ستتوفر مجموعاتها من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، عبر السحب على جوائز اليانصيب، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة عن طريق شراء جهاز أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبلغت قيمة سوق الرموز غير القابلة للاستبدال عام 2021 إلى 41 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل تقريباً القيمة الإجمالية لسوق الفنون الجميلة في العالم بأكمله، ونظراً لنطاقاتها المحددة ومفاهيمها الفريدة من نوعها، تمتلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) رموزاً تعريفية فريدة بخلاف الإصدارات المفتوحة للعملات الرقمية الأخرى، بما يعزز إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال تكنولوجيا البلوك تشين.

رئيس العلاقات العاملة العالمية في Infinix mobility: مجموعة الرموز الجديدة تربط بين تجربة استخدام مبتكرة وتستكشف استراتيجيات جديدة ومبتكرة

من جانبه قال سكاي تشين، رئيس العلاقات العامة العالمية في “Infinix Mobility”: “أن الجهاز الجديد يستهدف مساعدة الشباب استكشاف ما وراء الكون، وهدفنا هو دمج روح الاستكشاف هذه في تطوير الهاتف المحمول، مع تقنية شحن فائقة السرعة توفر للمستخدمين تجربة استخدام مختلفة”.

وأضاف تشين: “نتعهد باستراتيجيات تسويق مبتكرة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، لتقديم تجربة رقمية مثيرة للمستخدمين، حيث تربط مجموعة XBOY EXPLORER NFTs كل هذا معًا”.

وتابع: “إن تحول Web3 إلى اهتمام متزايد للأجيال الشابة، في عالم رقمي يستكشف مزيجًا من التكنولوجيا والفن، جعل NFTs أداة عصرية يمكن للعلامات التجارية الاستفادة منها لتوسيع الوعي بالعلامة التجارية ومشاركة المستخدمين.

وتوقع أن تساعد مجموعة Infinix NFT في إنشاء تجربة رقمية جديدة للمستخدمين، حيث تستكشف استراتيجيات اتصالات جديدة ومبتكرة لقيادة اتجاه جديد في صناعة تكنولوجيا الهاتف المحمول من خلال تصميم مجموعة NFT ذات طابع فضائي.

مميزات هاتف zero ultra

يتميز هاتفInfinix ZERO ULTRA بتطورات تقنية جديدة، حيث يوفر ZERO ULTRA أداءً فعالاً من خلال كفاءة شحن الرعد 180 واط، وشاشة AMOLED ثلاثية الأبعاد المنحنية 120 هرتز، وشرائح معالج MediaTek Dimensity 920 القوية 6 نانومتر، وواجهة مستخدم مطورة، وكاميرا بأعلى بكسل وقدرات التصوير السينمائي في السوق ، مع أعلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل في الصناعة.

وسيتوفر Infinix’s ZERO ULTRA في لونين Coslight Silver و Genesis Noi.

الإصدار يعد الخطوة الأولى لتسويق Web3 في المنطقة

سيكون إصدار مجموعة NFT الخطوة الأولى لشركة Infinix في مساحة تسويق Web3، بينما يتجه العالم نحو تبني Web3، تقدم Infinix للمستخدمين تجربة رقمية أخرى من خلال مجموعة XBOY EXPLORER NFT للترويج لـ ZERO ULTRA بطريقة مبتكرة.