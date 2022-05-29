شركة Infinix تطلق يوم الخدمة المجانية لعملائها

تطلق شركة Infinix مصرالعاملة في مجال الهواتف الذكية، يوما لخدمة العملاء تحت عنوان “يوم الخدمة المجانية” خلال الثلاثاء الأخير من كل شهر بداية من الثلاثاء المقبل.

وتقدم Infinix لعملائها من خلال مراكز خدمة العملاء الخاصة بها والتى تحمل اسم العلامة التجارية “Carlcare” ، عدد من الخدمات المجانية طوال اليوم بجميع الفروع البالغ عددها 39 فرعا تغطي كافة محافظات الجمهورية من الإسكندرية حتى أسون.

وأوضحت Infinix مصر ، أن من أهم الخدمات التي سيتم تقديمها مجاناً عمل سوفت وير كامل للهاتف الذكي ، وتنظيف الهاتف وفحص الهاتف، كما تقدم خصومات على كافة الإكسسورات الأصلية بنسبة 10% وعلى خدمات الصيانة وقطع الغيار بنسب مختلفة وفقاً لقطعة الغيار المطلوب تغييرها.

من جانبه قال Chris Xu مدير عام منطقة شمال أفريقيا بشركة انفينكس ، إن يوم خدمة العملاء ،يأتي تقديراً منا لعملائنا، ويستهدف تنمية الولاء لدى مستخدمى هواتف انفينكس القدامي والجدد بالسوق المصري، حيث تتمتع مراكز خدمة عملاء “Carlcare” بالدقة والكفاءة، كما أن قطع الغيار الأصلية متوفرة وتحافظ على الجهاز وترجعه جديداً كما كان قبل استخدامه.

وأكد Guan Ren sheng مدير كارل كير مصر، أن قطع الغيار المقلدة والمغشوشة التى يتم تركيبها خارج مراكز خدمة العملاء تسىء بشكل كبير للشركات المنتجة ، كما أنها تقلل من كفاءة الهاتف الذكي، مؤكداً أنه من أجل ذلك تبنت إنفينكس ومركز خدمة عملائها كارل كير فكرة يوم الخدمة المجانية لتوفير قطع الغيار الأصلية وبأسعار في متناول جميع العملاء.

وأشارت Infinix إلى أنه للتيسير على العملاء الراغبين في الاستفادة من الخدمة المجانية في هذا اليوم ، أتاحت الحجز الإلكتروني للصيانة من خلال تطبيق Carlcare والموجود على كافة هواتف انفينكس ، حيث يستطيع المستخدم الدخول على التطبيق من هاتفه واختيار الفرع الأقرب إليه بعد تحديد موديل الهاتف المطلوب إجراء الصيانة له ثم تحديد الوقت الذي يناسبه للحضور للفرع، وذلك توفيراً للوقت والجهد ولتقليل الزحام على الفروع.