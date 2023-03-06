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شركة «inDrive» تعلن تبرعها لأحد الصناديق التركية لدعم ضحايا الزلزال

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في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية

شركة «inDrive» تعلن تبرعها لأحد الصناديق التركية لدعم ضحايا الزلزال
طارق رمضان

طارق رمضان

12:53 م, الأثنين, 6 مارس 23

أعلنت inDrive، المتخصصة في خدمات النقل الذكي، عن دعمها لتركيا والشعب التركي من خلال التبرع لأحد صناديق الدعم المتخصصة في الاحتياجات الغذائية والإيواء (حفاضات للأطفال، الخيام، المدافئ، والبطانيات، ومفارش النوم )

وصرح معتز توبة ، مدير تطوير الأعمال  لـ inDrive بالشرق الأوسط : ” نشعر بعمق المأساة التي سببها الزلزال ونتضامن مع الشعب التركي، ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ، ونحن كشركة لن نتوانى عن تقديم الدعم والمساندة من أجل الإنسانية”.

وأضاف “توبة ” : “من خلال امتلاك قاعدة كبيرة من المستخدمين تصل إلى ملايين، يشجع inDrive مستخدميه في جميع أنحاء العالم على دعم ضحايا الزلزال والتبرع بالمال إلى صناديق Kizilay و Ahbap و World Human Relief التي تقدم الدعم الغذائي واحتياجات الإيواء لضحايا زلزال تركيا”.

طارق رمضان

طارق رمضان

12:53 م, الأثنين, 6 مارس 23