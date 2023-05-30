شركة «inDrive» تتيح خدمات الشحن في محافظات القناة للعملاء

أطلقت inDrive ، للنقل الذكي، خدمات الشحن في محافظات القناة ( بورسعيد، اسماعيلية ، السويس) لنقل البضائع والشحنات التي يزداد وزنها عن 20 كيلو جرام على مدار الـ 24 ساعة طوال ايام الاسبوع.

صرح معاذ حرب ممثل الاعمال لاندرايف شحن في الشرق الاوسط :” الشحنات الفورية سهلة الطلب هي تجارة سريعة النمو على مستوى العالم ، ومصر ليست استثناءً ، مستخدمينا هم المواطنون الذين يحتاجون إلى نقل ، على سبيل المثال ، نقل الأجهزة المنزلية الكبيرة والأثاث والمعدات أثناء عمليات النقل أو الإصلاح، ولكن أيضًا رواد الأعمال والشركات الصغيرة تبحث عن خدمة تلبي احتياجات العمل الخاصة بهم حيث يمكنهم طلب خدمة الشحن من اندرايف ببساطة مثل طلب توصيل الطعام فضلاً عن عامل توفير الوقت، الذي تقدمه اندرايف شحن ومع القدرة على تحديد السعر الخاص بهم للخدمة ، والتي تعد ميزة مميزة لجميع خدمات inDrive “.

أما عن نموذج العمل الخاص بها فهي على غرار الخدمات الأخرى في التطبيق كما أنه يعتبر نموذج عمل خدمة الشحن مباشرًا وسهل الاستخدام لجميع المستخدمين لأن العميل والسائق يمكن التفاوض فيما بينهما على سعر الرحلة ، وفي حال كان لديك شحنة كبيرة ، فما عليك سوى الوصول إلى التطبيق وتقديم التفاصيل الضرورية حول الاستلام والوجهة المقصودة و تحديد السعر ، ثم اختيار أفضل الأسعار التي عرضت من قبل السائقين بعد التفاوض.

أما عن سيارات الشحن المسجلة على التطبيق لأي مهمة مثل ميني فان و دبابة وتروسيكل، وسيارة جامبو كبيرة و سيارات جامبو تلاجه أو تريلا للشحنات الكبيرة، والميزة الأساسية هي أن المستخدمين يتفاوضون على جميع التفاصيل – مثل الأسعار والتاريخ وما إلى ذلك، نحن كـ شركة نقدم فقط منصة للتوصيل ، ولا نفرض شروطنا على الطرفين سواء السائق او الراكب ، وايضاً من مميزات اندرايف شحن إمكانية إرسال الشحنات سواء داخل المدينة أو بين المدن ، لا توجد مصاريف إضافية للركاب ، ولا رسوم خدمة للسائقين .

inDrive هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو ، كاليفورنيا ، بالولايات المتحدة الأمريكية، تم تحميل تطبيق inDrive أكثر من 175 مليون مرة ، وهو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تنزيلًا في عام 2022. بالإضافة إلى خدمة النقل الذكي ، توفر inDrive قائمة موسعة من الخدمات الحضرية ، بما في ذلك النقل بين المدن ، والشحن ، وتوصيل السريع والبحث عن عمل.