شركة IMS استشاري تجاري لمشروع City Park بمحافظة بورسعيد

وقع هشام إبراهيم، مدير عام شركة IMS المتخصصة فى تقديم الحلول التسويقية والاستثمارية المتكاملة، عقد استشارات استثمارية مع شركة T.H.A للتطوير العقاري لمشروع City Park بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أن City Park هو مشروع تجاري يقع على مساحة 13 ألف متر مربع بواقع 21 ألف متر مربع مساحة تشغيلية والإيجارية، عبارة عن أرضى ودروين، بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد باستثمارات 220 مليون جنيه، وتحت إشراف الاستشاري المعماري شركة برفكت للاستشارات الهندسية برئاسة المهندس أشرف هلال والمهندس أحمد هلال.

وأوضح أن دور شركة IMS يتمثل فى تطوير الأعمال وتوفير دراسات الجدوى الفنية والاستثمارية والتسويقية والمالية، بالإضافة إلى عمل دراسة التكلفة الإنشائية للمشروعات وأنظمة البيع والسداد، مستهدفين من هذا التعاون سلسلة من المشاريع خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن المول يهدف إلي تقديم تجربة تسوق مختلفة لأهل بورسعيد، وذلك من خلال توفير عدد من العلامات التجارية التي سيتم افتتاحها ف المول، بالإضافة إلى عدة أنشطة تجارية مختلفة تسهم فى توفير الراحة وكل سبل الاستمتاع المترددين على المول كالمطاعم والكافيهات ومناطق ألعاب الأطفال.

وأن شركة IMS تعمل فى مجال تأسيس الشركات العقارية، وتحديد الأهداف والرؤى المستقبلية، وتعمل على تقديم الحلول الاستثمارية، حيث قامت بتأسيس أكتر من 6 شركات عقارية وإدارة أكثر من 20 مشروع متنوع ما بين السكنى والإدارى والتجاري فى القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مصر الجديدة، بورسعيد، دمياط، اسيوط، والمنوفية.

وأكد أن شركة MRB لإدارة المشروعات برئاسة المهندس محمد راشد، ستعمل علي تقديم الخطة التشغيلية للمشروع من حيث اختيار وتسكين العلامات التجارية ووضع المواصفات التشغيلية والإيجارية للمول، وتقديم خدمات تمثل قيمة مضافة للمشروع وتعمل على تعظيم الفرص الاستثمارية به.