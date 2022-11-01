شركة «IMS» استشاريًا ماليًا وتسويقيًا لمشروع «فولكانو مول» بالتجمع الخامس

أعلنت شركة IMS للحلول التسويقية والاستثمارية المتكاملة، عن اختيارها كاستشاري إداري وتسويقي لمشروع فولكانو مول بمنطقة التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة.

ويقع مشروع فولكانو مول على مساحة 3000 متر بمركز خدمات المدينة خلف محكمة التجمع الخامس وبجوار مكتبة المعايرجي وبجوار عدد كبير من المولات التجارية والخدمية فى المنطقة، مما يسهم فى ضمان تشغيل المشروع عند الاستلام.

وأوضح هشام إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة IMS، أنه مشروع “فولكانو مول” متعدد الخدمات ما بين تجاري وطبي بمساحات تبدأ من 26 متر مربع، حيث يضم المول عدد 2بدروم وأرضى + 2 دور، الدور الأرضى والأول تجاري، والثانى طبي بالكامل، مشيراً إلى أنه تم فتح باب الحجز لوحدات المشروع بنظام الإيجار بمدد إيجارية تبدء من 3 سنوات وتصل إلى 7 سنوات.

وأشار أن المول يضم 3375 متر مربع نشاط هايبر ماركت، و3375 متر مربع انتظار للسيارات “باركينج” للإيجار، و14 وحدة تجارية بالدور الأرضي نشاط محلات دهب، كافيهات، ومطاعم، و16 وحدة تجارية بالدور الأول أنشطة مختلفة ما بين ملابس، أحذية، اكسسوارات، موبايلات، كوافير حريمي ورجالى، بالإضافة إلى 16 عيادة طبية بالدور التانى ومركز تحاليل.

وأكد هشام إبراهيم، أن دور الشركة يتضمن إدارة الإصول العقارية عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات بشكل متكامل لتحقيق اعلى عائد لعملائنا بأعلى مستوى جودة من خلال دراسة تكاليف وإيرادات العقار والعمل على إدارة هذه التكاليف بما يحقق مصلحة العميل، والتى تتضمن المزيج التأجيري وتسكين العلامات التجارية الراغبة في الايجار و ادارة المول، ووضع الخطة التسويقية والترويجية لخدمة المشروع.