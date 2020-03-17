شركة Imfnd تؤجل تحصيل مستحقات المتدربين لشهر أبريل

قررت أكاديمية imfnd المتخصصة في مجال التسويق الرقمي تأجيل تحصيل أي أقساط مستحقة للمتدربين عن شهر مارس إلى أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد .

وبحسب القرار الذى حصلت ” المال ” على سخة منه ، فإنه سيتم تحصيل مصروفات الراغبين فى حجز الكورسات القادمة عن طريق طلب مندوب تحصيل أو عبر خدمة فوري أو أونلاين عن طريق البطاقات الائتمانية.

وكانت الأكاديمية قد اتخذت منذ أيام مجموعة من التدابير الوقائية للحماية من كورونا على رأسها استخدام أكواب ورقية للمشروبات، ووضع زجاجة كحول على كل مكتب، وتعقيك المكان يوميا.