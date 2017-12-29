شركة Iku تطلق هاتفين خلال الربع الأول من 2018‎

المال خاصنظمت شركه iku للهواتف احتفالية ضخمة بمشاركة 1000 تاجر وموزع، لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة مثل الهاتف الذكي الجديد ‪U1‬ باللونين الذهبي والفضي وبشاشة 5.5 بوصة وبطارية 3000 ميللي امبير ، كما تخطط الشركة ايضا لإطلاق هاتفين آخرين خلال الربع الأول من العام نفسه وهما ‪I3 ‬ ، ‪

المال خاص

نظمت شركه iku للهواتف احتفالية ضخمة بمشاركة 1000 تاجر وموزع، لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة مثل الهاتف الذكي الجديد ‪U1‬ باللونين الذهبي والفضي وبشاشة 5.5 بوصة وبطارية 3000 ميللي امبير ، كما تخطط الشركة ايضا لإطلاق هاتفين آخرين خلال الربع الأول من العام نفسه وهما ‪I3 ‬ ، ‪K3‬ ، بالاضافة إلى أجهزة التابلت ‪T1‬ ، ‪T2‬ .





واختارت الشركة وكيلين جديدين معتمدين هما شركة مودرن للتوزيع ، شركة “اي تو” بالاضافة إلى شركة ‪Mobile Plus‬ ليصبح عدد الوكلاء المعتمدين في السوق المصرية ثلاثة وكلاء رئيسيين ، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أحيتها الفنانة اللبنانية مايا دياب ونظم الحفل خبير التسويق طارق عبد المحسن رئيس شركة سترايك ميديا ، بحضور شريف عاكف مدير عام شركة ‪IKU‬ ، محمد شفيق رئيس قطاع المبيعات بالشركة ،أحمد الوكيل مدير عام شركة ‪IKU ‬ مصر .





واستعرض محمد شفيق ، حجم أعمال ونسب نمو العلامة التجارية لـ ‪IKU‬ في مصر مؤكداً على أن المؤشرات المستقبلية تؤكد تراجع مبيعات اجهزة التابلت بحلول عام 2019 بنسبة 25% وبالرغم من التراجع العالمي هناك توقعات بزيادة أعداد مستخدمي التابلت في الشرق الأوسط بنسبة 17% ، وستصل خلال عام 2019 أعداد المستهلكين للتابلت إلى 92 مليون مستهلك بعد أن وصلوا إلى 82 مليون مستهلك بنهاية عام 2017 وبنسبة نمو 17% ، كما شهدت أجهزة التابلت نسبة نمو من عام 2013 حتى اليوم بلغت 356%‪ ‬.





وعن توقعات سوق الهواتف ، استطرد شفيق قائلا : ” ستزيد نسبة المستهلكين الذي يستخدمون الهواتف الذكية بنسبة تتراوح بين 2-5% من إجمالي المستخدمين للمحمول ليصل إجمالي المستهلكين إلى 2.5 مليار مستهلك بما يمثلون 30% من سكان القرى الارضية والذين يمثلون 50% من مستخدمي التليفون عالمياً.

وعن نمو أجهزة التليفونات المحمولة التقليدية أوضح انها تزيد في المنطقة بنسبة 20% لتصل في عام 2020 إلى 23%.

وأشار إلى أن نسب نمو سوق الهواتف الذكية هي مادفعت ‪IKU‬ إلى طرح المزيد من الهواتف خلال العام الجديد ، ففي عام 2018 هناك توقعات بنمو النسبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة نمو 8% ، وتوقعات ببيع 172 مليون جهاز يعمل بتقنيات الجيل الثالث ، وستشهد المنطقة نسب نمو مرتفعة في التليفونات الذكية التى تعمل بتقنيات الجيل الرابع وتوقعات بالوصول إلى مبيعات ب 33 مليون جهاز شهريا بنسبة نمو 75% بحصة تزيد سنويا من 5-7% للمنطقة مقارنة بباقي دول العالم .





وأشار إلى أن متوسط سعر التيلفونات الذكية في عام 2013 كان يصل إلى 339 دولار بينما بلغ في عام 2017 إلى 230 دولار بينما بلغ متوسط السعر في السوق المصرية 99 دولار للهاتف.

وأكد أن مبيعات ‪IKU‬ في عام 2017 بلغت 850 ألف جهاز مقارنة بعام 2016 التى بلغت مبيعاته 322 ألف جهاز بنسبة نمو 163% ، وفي عام 2018 نخطط للوصول إلى مبيعات 3 ملايين تليفون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و 9 ألاف نقطة بيع على مستوى المنطقة خلال عام 2017 بينما تعتزم الشركة العمل في 25 دولة خلال العام الجديد .





وعن توقعات ‪IKU‬ للسوق المصرية ، أوضح شفيق، أن متوسط المبيعات الشهرية لسوق الهواتف في مصر خلال الشهور الست الماضية بلغت 1.350 مليون هاتف سواء تليفون تقليدي أو هواتف ذكية حيث تستحوذ الهواتف الذكية على 70% من السوق.

وأكد أن الطلب على الهواتف الذكية التى تعمل بتقنيات الجيل الرابع في مصر وصل إلى 61% بنسبة زيادة بلغت 12% عما كانت عليه في بدايات عام 2017 وبلغ متوسط سعر التليفون 1860 جنيه بينما يبلغ متوسط سعر الهواتف الذكية في مصر 2400 جنيه ، كما أن 50% من مبيعات التليفونات في مصر للهواتف الاقل من 2000 جنيه بينما تستحوذ الهواتف مابين ‪2000 – 3000‬ قرابة 25% من السوق .





وعن مراكز الصيانة والدعم الفني أكد أن الشركة تعمل مع شركة “اي تو” الرائدة في هذا المجال فالشركة لديها 5 مراكز رئيسية للصيانة و 28 نقطة تجميع .



من جانبه أعلن احمد الوكيل ، مدير عام ‪IKU ‬ مصر عن تدشين أكاديمية ‪IKU‬ في مصر والشرق الأوسط للتجار والموزعين لتدريب البائعين ورفع مهاراتهم البيعية والتسويقية ، كما أعلن ايضا عن إطلاق برنامج الجوائز للعام الجديد .

