شركة «IGI»: صناعة التأمين لن تعود إلى الوضع الطبيعى الذى كانت عليه قبل كورونا

قال وليد جبشة رئيس شركة “iGi للتأمين إن صناعة التأمين والإعادة لن تعود أبدًا إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه قبل كورونا covid 19 المستجد

وأضاف جبشة أنه من غير المرجح أن تعود صناعة التأمين والإعادة للوضع الطبيعي الذي اعتاد عليه قبل جائحة كورونا COVID-19 وذلك من وجه النظر التشغيلية

وأشار جبشة إلى أنه عندما تم مناقشة تحديات أزمة فيروس كورونا وجد ان التجربة علمتنا الكثير من الأشياء منها إثبات هام جدا للشركات وهو أن الأشخاص يمكنهم العمل من المنزل وأن الأعمال يمكن أن تستمر في العمل دون وجود الأشخاص فعليًا في المكتب.”

العمل عن بُعد أبرز وسيلة لخفض التكاليف

وأضاف جبشة أن العديد من الشركات ، ولا سيما الكبيرة منها ، ستنظر الآن في الاعتماد الجديد على العمل عن بعد كوسيلة لخفض التكاليف عن طريق تقليل مساحة المكاتب ونفقات السفر.

ورأى أنه على سبيل المثال ، سيتم عقد المزيد من الاجتماعات عبر منصات الاتصالات مثل Zoom و Microsoft Teams بدلاً من اصطحاب الأشخاص على متن طائرة لحضور اجتماعات وجهًا لوجه.

وقال رئيس igi أنه بمرور الوقت سوف نتعافى قليلاً ونقترب أكثر فأكثر من الوضع الطبيعي الذي اعتدنا عليه لكننا لن نعود إليها بالكامل

قال جبشة إن IGI نفسها كانت قادرة على الانتقال من العمل في المكتب إلى العمل من المنزل دون أي انقطاع عمليًا في استمرارية أعمالها في حين أن هذا يدعم قضية إعادة شركات التأمين لإيجاد نماذج عمل جديدة للموظفين ،

أضاف جبشة أن الشركات بحاجة إلى توخي الحذر بشأن الضغط النفسي الإضافي الذي يتعرض له القوى العاملة لديها.

وأشار إلى أن مجال التركيز الكبير بالنسبة لنا كان رفاهية موظفينا لأن هذه الأوقات العصيبة والعمل من المنزل ليس ما اعتاد عليه الناس في بيئة مثل هذه ، يمكن أن تكون مستويات التوتر عالية ويمكن أن تكون الصحة العقلية في خطر

التحول الرقمى لابد أن يؤخذ على محمل الجدية

كما أجبرت القيود المفروضة على التفاعلات الشخصية السوق على الاعتماد بشكل أكبر على القدرات الرقمية ، حيث اقترح بعض المحللين أن الوباء يمكن أن يسرع التحول التكنولوجي في الصناعة.

ولفت الى أن التقدم والتحول الرقمي موجودًا بالفعل و الواضح أن الأشخاص الذين لم يأخذوا الأمر على محمل الجد بما فيه الكفاية سابقا وعليهم أن يأخذوا الأمر بجدية أكبر في الأشهر القليلة الماضية .

“في هذه الأوقات أثبتت البنية التحتية التكنولوجية أنها حيوية وأولئك الذين لم يكن لديهم ذلك سيكافحون بشكل واضح بالإضافة إلى الوباء ، كان على IGI أيضًا تكييف نموذج أعمالها في الأشهر الأخيرة بعد اندماجها التجاري مع Tiberius للتأمين

أقر الجبشة بأن التحول إلى شركة عامة قد جلب الكثير من الكثافة لـ IGI من حيث متطلبات المساهمين والامتثال التنظيمي القانوني والإبلاغ عن المخاطر ، لكنه قال إن نظرتها الإيجابية لهذه الخطوة لم تتغير بسبب التطورات مع الوباء.