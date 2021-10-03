شركة «IDH» تفتتح الفرع الثالث لمركز البرج سكان بمصر الجديدة

أعلنت اليوم شركة "IDH" الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تضم كلا من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سكان للأشعة في مصر وتمتد أعمالها عبر أسواق الأردن والسودان ونيجيريا، عن إطلاق الفرع الثالث لمركز البرج سكان للأشعة…

أعلنت اليوم شركة “IDH” الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تضم كلا من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سكان للأشعة في مصر وتمتد أعمالها عبر أسواق الأردن والسودان ونيجيريا، عن إطلاق الفرع الثالث لمركز البرج سكان للأشعة التشخيصية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز علامة البرج سكان بالسوق المصرية، ولا سيما بعد نجاح الشركة في تغطية منطقة غرب القاهرة عبر إطلاق فرعي مركز البرج سكان في المهندسين وشبرا.

وقالت الشركة في بيان وصل “المال” إن الفرع الجديد سيوفر لمركز البرج سكان بمصر الجديدة باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية، في ضوء تعزيزه بأحدث تقنيات الأشعة التشخيصية في السوق، حيث ستشمل الخدمات المقدمة أشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة المقطعية (CT)، والأشعة السينية والفحص باستخدام مواد التباين (x-ray)، وأشعة الموجات فوق الصوتية على الجسم والقلب (الإيكو)، ورسم القلب (ECG)، رسم المخ الكهربائي (EEG) ، ورسم العضلات (EMG).

بالإضافة إلى الأشعة البانورامية لفحص الفكين والأسنان وغيرها من الخدمات التي تعتمد على الإشعاع التداخلي . كما سيضم الفرع الجديد وحدة متخصصة في فحوصات الأشعة التشخيصية النسائية، بما في ذلك فحوصات تصوير الثدي بالأشعة ووحدة قياس كثافة العظام وغيرها من الفحوصات النسائية مثل الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد المستخدمة في طب النساء والتوليد.

وتعليقًا على افتتاح الفرع الجديد، أعربت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة IDH عن سعادتها بافتتاح الفرع الثالث لمركز البرج سكان، والذي سيساهم في تحقيق رؤية الشركة الهادفة إلى التوسع ببصمتها الجغرافية من أجل توفير خدماتها فائقة الجودة لقاعدة أكبر من العملاء.

وأوضحت الشربيني أن إطلاق فرع البرج سكان الجديد يأتي ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة، والتي قامت في إطارها بالتوسع فى خدمات الأشعة خلال السنوات الثلاث الماضية لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على تلك الخدمات بالسوق المصرية.

فقد تمكنت الشركة في ضوء هذه الإستراتيجية من تطويع الفرص التي تطرحها سوق الأشعة غير المنظم في مصر، لتقوم بتزويد السوق برؤية جديدة متمثلة في تطوير مراكز ابتكارية متكاملة تكون بمثابة محطة واحدة لجميع خدمات التحاليل الطبية والأشعة التشخيصية.

وقد شهد عام 2018 انطلاق أول فرع لمركز البرج سكان، في إطار مساعي الشركة لتلبية الطلب المرتفع بالسوق المصرية على خدمات الأشعة التشخيصية فائقة الجودة.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، نجح مركز البرج سكان في تنمية نتائجه المالية والتشغيلية بشكل ملحوظ، وفق رؤية وتوقعات الإدارة، حيث شهدت ارتفاع الإيرادات بمعدل نمو سنوي 124% خلال النصف الأول من عام 2021 بفضل وصول عدد الفحوصات المقدمة إلى 34 ألف اختبار وخدمة 28 ألف عميل، وهو نمو سنوي يتجاوز الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما أحرز المركز مستويات ربحية قوية خلال النصف الأول من العام الجاري في ضوء النمو الملحوظ للإيرادات خلال الفترة.

واختتمت الشربيني بأن الشركة تتطلع إلى استمرار المساهمة القوية لشبكة مراكز البرج سكان في نمو إيرادات وربحية الشركة، ولا سيما مع مواصلة تكثيف أنشطتها بشكل كبير. وأشارت إلى أن الشركة تعتزم افتتاح فرعين إضافيين لمركز البرج سكان خلال النصف الأول من عام 2022 في إطار التوسعات المخططة، مع مواصلة تطوير باقة الخدمات التشخيصية لتقديم خدمات ابتكارية على غرار خدمة التصوير المقطعي البوزيتروني التي أضافتها الشركة إلى باقتها المقدمة بنهاية عام 2020.

وبالتوازي مع ذلك، تستهدف الشركة استكمال المتطلبات والتوصيات اللازمة لحصول جميع فروع البرج سكان على شهادة اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة (ACR)، والمتوقع استيفائها بنهاية العام الجاري، ليصبح البرج سكان بذلك المركز الوحيد الحاصل على هذا الاعتماد في السوق المصرية.