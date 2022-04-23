كشفت شركة IDEA Group للإدارة والاستشارات التسويقية عن أبرز ملامح خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك انطلاقا من استمرار التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة، واستمرار وجود فرص استثمارية مميزة ومتنوعة لكافة المطورين العقاريين، بالإضافة إلى خبرات الشركة ونجاحها في خدمة أكثر من 15 شركة تطوير عقاري.

قال أحمد سامى رئيس مجلس إدارة شركة IDEA Group للإدارة والاستشارات التسويقية للعقارات، إن شركته قدمت خدماتها الإدارية والتسويقية المتكاملة لأكثر من 15 شركة تطوير عقارى، جنباً إلى جنب مع تقديم خدمات متنوعة لأكثر من 50 شركة تسويق عقاري.

وأضاف أن الشركة تعتزم التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات وخدمة عدد أكبر من الشركات خلال الفترة القادمة، على أن تعلن عن تعاقدات جديدة مع شركاء نجاح جدد خلال الفترة المقبلة

نوعية التوسعات المتوقعة

لافتا إلى أن الشركة لديها خبرات وكفاءات متنوعة وقوية تمكنها من خدمة الكثير من الشركات في نفس الوقت.

وأشار إلى أن شركة IDEA Group تأسست عام 2007، حيث بدأت نشاطها فى قطاع الاستشارات التسويقية ثم قامت بتوسيع نطاق أنشطتها والخدمات التى تقدمها لتتمكن بحلول عام 2017 من تقديم خدمات إدارية متكاملة لأى كيان عقارى.

ونوه إلى أن الشركة لديها جميع الإدارات المُهمة لتنظيم وتطوير أىّ من شركات التطوير العقارى.

تأسيس الشركة

يُذكر أن شركة IDEA Group تقوم بتقديم خدمات متنوعة تتضمن الخطط التسويقية وإدارة المبيعات وإدارة الموارد البشرية وإدارة كاملة للعمليات والتشغيل.

حيث تقوم الشركة بتأهيل فريق مبيعات مُدرب على أعلى مستوى لأكبر شركات التطوير العقارى.

وتُمكن كل هذه الإدارات والتخصصات IDEA Group من إدارة أكبر الكيانات العقارية بالكامل أو تقديم خدمات استشارية في كل المجالات السابق ذكرها.

خبرات بشرية ومهنية

فيما قالت آية كمال، مديرة القطاع التجارى بشركة IDEA Group، إن الشركة نجحت فى إدارة عدة كيانات بداية من تأسيس وتكوين الإدارات وفريق العمل داخلها وصولاً لترسيخ كيان استثمارى قوى و ناجح مع تدريب فريق العمل داخل الإدارات المختلفة لتأهيلهم لممارسة شتى المهام المُختلفة.

وأشارت إلى أن IDEA Group تقوم بالمساعدة فى تأسيس الشركات منذ الخطوة الأولى، فالشركة تمتلك كوادر بشرية وخبرات تراكمية تُمكنها من نقل تلك الخبرات للشركات الجديدة والشباب الجدد العاملين فى بعض الشركات.

كما أن الشركة تستمر في إضافة مزيد من المهارات والتأهيل والتدريب للعاملين بها لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في صناعة التطوير العقاري.

نجاحات سابقة

وتُعد شركة IDEA Group من الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات متكاملة لعدد من شركات التطوير العقارى البارزة ومن بينها شركة Pyramids للاستثمارات العقارية وشركة Doja للتطوير العقاري، وشركة Dahab للتنمية العمرانية، وشركة ERG للتطوير العقارى وشركة SV للتطوير العقارى.

بالإضافة لتقديم خدمات تسويقية لأكثر من 15 شركة تطوير عقاري، فقد تمكنت الشركة من خلال التعاون مع كل هذه الشركات من إثبات جداراتها وتميزها بالسوق العقارية.