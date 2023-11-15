شركة «ICT MISR» تنافس على تقديم حلول تكنولوجية للبنوك الرقمية في مصر

تنافس شركة ICT MISR للحلول الرقمية على تقديم حلول تكنولوجية لمساعدة البنوك المحلية علي التحول إلي مصارف إلكترونية .

وقال محمد المفتي ، رئيس الشركة إن ICT MISR تنتوي استعراض خط منتجات جديد لأول مرة فى معرض ومؤتمر كايرو آى سي تي 2023 على تقديم تطبيقات لتطوير العمليات المصرفية .

وأوضح المفتي فى تصريحات لـ “المال” أن حلول التكنولوجيا المصرفية الجديدة التي تقدمها شركته للبنوك الرقمية الناشئة يأتي بالتعاون مع شركات لها باع طويل في هذا المجال، وهي “سوفت وير إي جي” وشركة “نينتكس” المتخصصة في أتمتة الأعمال و”تيمينوس” السويسرية التي تقدم خدمات صيرفة سحابية، وبالتالي توفر البرمجيات والتقنيات اللازمة لتحقيق البنوك لأهدافها، وتسرع دورة أعمالها.

واختتم كلامه: أن الشركة ستقدم أيضا خلال المعرض أحدث حلول البنية التحتية الخاصة بالتحول الرقمي.

علي صعيد آخر ، كشف عن استهداف شركته افتتاح مكتب لها فى السوق السعودية أواخر 2024 خاصة وأنها دولة تستثمر بقوة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولها قوة سوقية، لينضم بذلك إلى مكتب مصر.