شركة IBM تبحث المساهمة في العاصمة ومحور القناة

محمود جمال:تجرى شركة IBM، مباحثات مكثفة مع الجهات الحكومية، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية، منها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس.قال عمرو طلعت، مدير الشركة فى مصر، إن شركته تدرس تجهيز شبكة بنية تحتية لتلك المشروعات، بجانب حزمة حلول تكنولوجية لإدارة مرافقها إلكترونيا.أوضح طلعت ل

محمود جمال:

تجرى شركة IBM، مباحثات مكثفة مع الجهات الحكومية، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية، منها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس.

قال عمرو طلعت، مدير الشركة فى مصر، إن شركته تدرس تجهيز شبكة بنية تحتية لتلك المشروعات، بجانب حزمة حلول تكنولوجية لإدارة مرافقها إلكترونيا.

أوضح طلعت لـ«المال»، أنه يمكن تركيب كاميرات مراقبة لتأمين مشروع العاصمة الإدارية على سبيل المثال، وميكنة مرافقها من خلال نشر العدادات الذكية، وتحليل البيانات الناتجة عن استهلاك المواطنين، بما يساعد على إدارة الشبكات بكفاءة.

أكد أن إستراتيجية الشركة خلال العام المقبل ترتكز على استكمال تنفيذ مشروعاتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية، منها الحكومة، والاتصالات، والصناعة، والبنوك والتعليم، علاوة على تصدير الخدمات المعلومات من 6 مراكز تابعة لها، آخرها مركز التسويق الرقمى بالقرية الذكية.

استطرد أن المحور الثالث يتعلق بنشاط الخدمات الجتمعية، منها دعم الشركة لمجال ريادة الأعمال والإبداع، وشهد العام الحالى توقيع عقد إنشاء أول حاضنة تكنولوجية لدعم المطورين مع جامعة القاهرة.

ويتمثل دور IBM فى بناء برامج تساعد على سهولة الأعمال، وتقديم دعم فنى وإدارى للشباب، واستضافة تطبيقاتهم على سحابة IBM بالمجان، كما يتيح للجامعة خلق موقع إلكترونى للتواصل مع الشباب.

أضاف أن IBM تنظر إلى تكنولوجيا تحليل البيانات كإحدى روافد قطاع تكنولوجيا المعلومات المهمة، وتواجد كميات كبيرة من البيانات التى تنتج لحظيا حول العالم وعملية تنقيتها وتدقيقها يحقق عائدا على الشركات.

وبين أن IBMمرت خلال المرحلة الماضية 3 مراحل، من أنماط تحليل البيانات أولها هو تحليل توصيفى للحالة، يليها تحليل تنبؤى، ثم تحليل علاجى يستهدف وضع الحلول لمعالجة مشكلات قائمة، أو خطط للاستفادة من إيجابيات.

أكد أن البيانات تمثل ثروة طبيعية للشركات بدليل أنه مؤخرا بيعت قاعدة بيانات أكبر سلاسل تجارية بريطانية بـ 1.5 مليار جنيه استرلينى، لافتا إلى أن تحليل البيانات يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، منها القطاع المصرفى.

وبين أن الشركة العالمية تخطط للتركيز على 3 اتجاهات تكنولوجية جديدة خلال العام المقبل هى تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الحوسبة السحابية ونظم البرمجة المحمولة.

على صعيد آخر ، كشف عن تحالف IBM مع مجموعة من الشركات العالمية تعرف باسم ” hyper ledger ” من أجل بناء تكنولوجيا جديدة هى BLOCKCHAIN وتستهدف تطوير أنظمة العمل، لتجرى المعاملات التجارية أو المالية أون لاين، من خلال توحيد سجلات المتعاملين، ما يساهم فى تقليل الدورة المستندية لإصدار خطابات الاعتمادات البنكية من 4 أسابيع إلى ساعتين.

أضاف طلعت أن المنظومة يمكن من خلالها تبادل منتجات ملموسة، كالبضائع أو خدمات وأسهم وسندات إلكترونيا بين طرفين، يستهدف توليد منظومة متكاملة، تعتمد على تكنولوجيا الحوسبة ومؤمنة تماما، معتبرا أنه بحلول عام 2020 تصبح هذه التكنولوجيا اتجاه عالمى ومحلى.

أشار إلى أن المؤسسات الحكومية تكون الأكثر قابلية لتطبيق الحل، دون أى تدخل بشرى، لافتا إلى أن blockchain هى عبارة عن منصة مفتوحة لا تحتكرها شركة بعينها.

ذكر أن دول عربية، وأمريكية، وأوروبية، بدأت فى تنفيذه هذه المنظومة، وطبقتها كندا بشأن السجل التجارى وسجل الناخبين، فضلا عن سجل المواليد، وتراخيص السيارات، وإجراءات تتبع الأدوية ذات المعاملة الخاصة التى تحتوى على نوع من المخدرات.

كما طبقتها أوروبا فى أنظمة الفوترة والمدفوعات، واستخدمتها بريطانيا فى إجراءات تقنين الهجرة، وتسجيل السلاح، وتوريدات الدفاع، مبينا أن المنظومة تستهدف تحقيق المزيد من الشفافية والمساهمة فى تقليل المخاطر.

تابع: توجد 4 أنماط لاستخدامات التكنولوجيا الجديدة منها التحقق من مطابقة المواصفات القياسية، والتحالفات الكبرى المشكلة لتنفيذ مشروع كبير الحجم، وتبادل الأصول، وحجم المعاملات الكبرى على مستوى حكومات الدول.

قال إن الشركة تفاوض حاليا عملاء من القطاع الحكومى والمصرفى محليا لتسويق منصتها الجديدة.

أكد أن 2018 يشهد جنى عوائد برنامج الإصلاح الاقتصاد يبعد قرار تحرير سعر الصرف، الذى فى زيادة العائدات التصديرية للأسواق الخليجية، والأوروبية ومنحها.

منذ نوفمبر الماضى بدأت حكومة شريف إسماعيل، تنفيذ الخطوات الفعلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التى كان قرار تحرير سعر الصرف فى باكورتها، وما تلاه من قرارات متتالية، بتحريك أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، التى أدت لارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 35%.