شركة ‏I2M TECH تخطط لاخـتراق السعودية والأردن وتفاوض فنادق ذا ويستن على حلول ذكية لإدارة الطاقة

تخطط شركة I2M TECH للحلول الذكية التوسع فى السوقين السعودية والأردنية من خلال تعيين وكلاء وموزعين لها كمرحلة أولى، على أن يعقب ذلك إنشاء مكاتب لها خلال العام المقبل أو بداية 2025 على أقصى تقدير.

قال عمرو المنياوي، المدير المالى للشركة بمصر، إنها بدأت عملها فى السوق المحلية خلال عام 2019، وهى شركة أمريكية تقدم محفظة متنوعة من الحلول الذكية فى مجالات إدارة المبانى وترشيد الطاقة إلى عملاء أفراد وشركات ومؤسسات كبرى.

وأكد المنياوى فى حوار لـ«المال» أن شركته تعد وكيلا لمنظومة “PHYN PLUS” الأمريكية لترشيد الاستهلاك وكشف تسريب المياه فى مصر مع تقديم حلول جذرية ومبتكرة لإدارة المياه، بالإضافة إلى العلامة التجارية “BLAZE” الهندية والتى تقدم حلولها لتساعد على تحويل المنازل التقليدية إلى ذكية متصلة بشبكة الإنترنت وتمكن العملاء من التحكم فى الأجهزة عن بُعد.

وأضاف أن I2M تعمل على تنفيذ مشروعات فى مجال المنازل الذكية، كما تقدم حلولًا للأمن السيبرانى للبنوك والشركات ضد الهجمات الإلكترونية، لافتًا إلى أن حلول الشركة تسهم فى توفير من 25% إلى 45% من استهلاك الطاقة داخل مبانى الفنادق والمؤسسات.

ولفت إلى أن شركته هى الوكيل الحصرى لشركة “BLAZE AUTOMATION” فى منطقة الشرق الأوسط التى يقع مقرها ومصنعها فى الهند وتقدم الحلول الذكية للمنازل، منوهًا أن I2M تستهدف تدريب فريق العمل فى أسواق السعودية والأردن من خلال مكتبها بالقاهرة، فضلًا عن تنظيم زيارات للمهندسين لزيارة مصنع “BLAZE AUTOMATION” فى الهند ودبى.

ولفت إلى أن I2M بصدد المشاركة فى فعاليات الدورة 27 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى للعام الثالث على التوالي، والذى يعتبر من أهم المحافل المتخصصة بالقطاع التى تسلط الضوء على مفهوم الاستدامة وحماية الأمن السيبراني، كما أنه يعد فرصة مثالية للشركة لاستعراض وتسويق حلولها التقنية للقطاعين العام والخاص والسكنى والفندقي.

وأوضح أن المشاركة فى معرض ومؤتمر (كايرو آى سى تي)، هذا العام ستكون مختلفة إلى حد كبير عن السنوات الماضية، مع اختيار وسيلة عرض جديدة للعملاء توضح بطريقة عملية وبصرية الحلول التى تقدمها الشركة لعملائها، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الشركة الأم من أمريكا المهندس Rajiv Mennon من خلال جناح على مساحة تصل إلى 24 مترًا.

واستطرد: تسعى الشركة إلى توضيح محفظة الحلول المقدمة للعملاء بطريقة مبسطة بحيث يستطيعون معرفة كيفية التحكم فى الأجهزة المنزلية عبر الهاتف الذكية من خلال نقرة واحدة، إذ يمكن على سبيل المثال التحكم فى درجة إضاءة غرفة المعيشة أو تغيير درجة حرارة المكيف مع إتاحة ربطها إلكترونيًّا بالحلول المقدمة من الشركات الأخرى داخل منظومة موحدة، مثل: “جوجل إليكسا” والأنظمة الصوتية الذكية الأخرى.

ورأى أن شركته واجهت صعوبة عند بداية عملها فى السوق المصرية خلال عام 2019 كانت تتمثل فى نقص الوعى بمفهوم الاستدامة البيئة، والمنازل الذكية، وطرق ترشيد الطاقة، معتبرًا أن الفنادق من أكثر القطاعات استجابة لأهداف وحلول الشركة خاصة مع تحملها تكاليف ضخمة فى تشغيل منظومة المرافق العامة مثل المياه والكهرباء.

وألمح إلى أن محفظة عملاء الشركة تضم مجموعة من الفنادق الكبرى مثل “موفنبيك” وعلامات تجارية محلية مثل مجموعة فنادق ومنتجعات DOMINA CORAL BAY RESORTS.

وأوضح أن I2M TECH تتعاون حاليًّا مع “دومينا ريزورت” DOMINA RESORTS فى مدينة شرم الشيخ على تنفيذ مشروع يتكون من 4 مراحل. كل واحدة منها تشمل مبنيين بإجمالى 1400 غرفة فندقية، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل خلال 4 أشهر.

ولفت إلى أن المشروع يرتكز على نظام إدارى يعرف باسم BMS SYSTEM خاص شركة فلامينجو تك للغرف الفندقية، يتيح فرصة لمديرى الصيانة لإدارة كافة المرافق داخل الغرف والمبانى من وحدات إضاءة وتكييفات بطريقة ذكية.

فى سياق متصل، كشف عن إجراء مفاوضات مع سلسلة فنادق ذا ويستن لتنفيذ المشروع ذاته سالف الذكر، خاصة أن الشركة لديها سابقة أعمال جيدة مع مؤسسة السلاب فى تقديم حلول ذكية لتوفير استهلاك الطاقة بفرع التجمع الخامس بنسبة تراوحت بين %45 إلى %58.

ولفت إلى أن شركته استطاعت التغلب على أزمة سعر الصرف، والتى أثرت بشكل كبير على شهية العملاء فى مستوى الإنفاق على شراء الحلول الذكية عن طريق تقديم حلول ذكية بدون تحميلهم أى مصروفات فورية، ولكن بعد تجربة الحل التقنى وتوفير نسبة الطاقة المستهدفة مع السماح لهم بفترات زمنية كافية للسداد وذلك بالاتفاق مع وكلائها.

على صعيد آخر، لفت إلى أن I2M TECH تخطط لزيادة رأسمالها بنحو 4 ملايين جنيه ليصل إلى 5 ملايين مقابل مليون جنيه، وتدرس الشركة حاليًا آلية تمويل هذه الزيادة سواء عن طريق الاقتراض البنكى أو من الشركة الأم فى أمريكا، وهو قرار سيحدده مجلس إدارتها لاحقًا.

وتابع أن شركته تسعى إلى تحقيق أرباح بداية من العام المقبل، قائلًا: بدأنا نشاطنا فى عام 2019 والظروف آنذاك كانت صعبة للغاية بسبب جائحة كوفيد 19، إلا أن أعمالنا نمت ببطء شديد حتى عام 2021، ومع مطلع 2022 بدأت الوتيرة تتسارع بقوة.

ولفت إلى أن الشركة تمكنت خلال آخر عامين من تنفيذ عدة مشروعات، أبرزها ميكنة فرع مجموعة السلاب فى منطقة التجمع الخامس، منوهًا أن I2M حققت حتى الآن %30 من مستهدفات 2024، وتنتظر مزيدًا من التوسعات بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.