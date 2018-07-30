شركة «I2» تفتتح 5 منافذ جديدة فى الأقاليم

كتب– محمود جمال:تستهدف شركة "i2" للتجارة والتوزيع، افتتاح 5 منافذ جديدة (ستور) فى الأقاليم؛ لتقديم خدمات البيع المباشر والدعم الفنى للعملاء قبل نهاية العام الحالى.وقالت مصادر مسؤولة بالشركة إن الخطوة السابقة تأتى ضمن خطتها التوسعية بالسوق المصرية، وتحقيق معدل نمو فى حجم أعمالها بين 20% و2



كتب– محمود جمال:

تستهدف شركة “i2” للتجارة والتوزيع، افتتاح 5 منافذ جديدة (ستور) فى الأقاليم؛ لتقديم خدمات البيع المباشر والدعم الفنى للعملاء قبل نهاية العام الحالى.

وقالت مصادر مسؤولة بالشركة إن الخطوة السابقة تأتى ضمن خطتها التوسعية بالسوق المصرية، وتحقيق معدل نمو فى حجم أعمالها بين 20% و25% خلال الـ5 أشهر المقبلة، ليرتفع عدد الفروع المملوكة لها إلى 20، دون تحديد تكلفتها الاستثمارية.

وأضافت لـ”المال” أن الشركة تخطط لإتاحة خدمات ما بعد البيع والصيانة لهواتف إنفينيكس الصينية خلال النصف الأول من أغسطس المقبل، بعد وصول شحنات قطع غيار هواتفها من بكين، واعتمادها رسميًّا بواسطة جهاز تنظيم الاتصالات.

وكانت “i2” قد تعاقدت منذ عدة أشهر مع “إنفينيكس” على تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لأجهزتها بالسوق المصرية.

وأكدت أن “i2” تدرس أيضًا توسيع نطاق الشراكة مع “اتصالات” و”هواوى” عبر زيادة عدد المنافذ التابعة لها أو مضاعفة حجم أعمالها للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من سوق المحمول.

يُذكر أن “i2” بدأت نشاطها كموزع لأجهزة الهواتف وإكسسواراتها بالسعودية خلال عام 1993، كما تعتبر أيضًا وكيلًا معتمدًا لشركتى “اتصالات مصر” و”هواوى”.

وحصلت الشركة فى 2016 على وكالة منتجات أجهزة «هايسنس» و«ديفوم» الصينيتين لصناعة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها لعملائها، وافتتحت مركز خدمة عملاء بالتعاون مع شركة «هواوى» الصينية بالإسكندرية لتقديم خدمات ما بعد البيع.

وبحسب بنيامين جيانج، العضو المنتدب لأنفينيكس العالمية فى حوار سابق لـ”المال” نشرته يونيو الماضى، فإن الشركة بدأت نشاطها عالميًّا فى عام 2006، وتستحوذ على 20% من مبيعات الهواتف الذكية فى مصر طبقًا لإحصاءات مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، لتحتل بذلك المركز الثالث بعد سامسونج الكورية وهواوى الصينية، وتتنافس بقوة للوصول للمركز الثانى من خلال التركيز على الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و25.

كما تمتلك أيضًا 13 مركز صيانة ودعم فنى، تحت اسم «كارل كير»، و145 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، ولديها موديلات تغطى مختلف الشرائح السعرية، من 1500 وحتى 5 آلاف جنيه، وتتعامل إنفينيكس مع 6 موزعين معتمدين محليًّا منهم «يونيون جروب»، و«KMG»، و«يونى جروب».

