شركة «I-Score» تصل بأرباحها إلى 215 مليون جنيه خلال 2021 

عقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score جمعيتها العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي 2021.

أسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية للقوائم المالية للشركة عن عام 2021 والتي أظهرت نمو أرباح الشركة بنسبة 46% لتصل إلى 215 مليون جنيه مصري مقابل 147 مليون جنيه مصري في عام 2020.

وبناء عليه أقرت الجمعية العامة قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بتوزيع 50 مليون جنيه كتوزيع نقدي على المساهمين بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بقيمة 100 مليون جنيه.

وجاءت هذه النتائج تتويجاً لجهود الشركة المصرية للاستعلام الائتماني المستمرة فى تطوير محفظة خدماتها بابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاعين المالي والمصرفي، اتساقاً مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وارتكزت خطة الشركة الاستراتيجية على تحديث البنية التحتية وإطلاق خدمات ومنتجات رقمية جديدة متكاملة تعكس مبادرات وسياسات البنك المركزي المصري وتساهم في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.