شركة I-SCORE تستهدف أكثر من 60 مليون جنيه أرباحا

أحمد الدسوقى ومنى عبدالبارى:تستهدف الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-SCORE» تحقيق أرباح تتعدى 60 مليون جنيه خلال العام الحالى 2018.قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، على هامش إطلاق السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة رسميًّا أمس، إن الشر

أحمد الدسوقى ومنى عبدالبارى:

تستهدف الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-SCORE» تحقيق أرباح تتعدى 60 مليون جنيه خلال العام الحالى 2018.

قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، على هامش إطلاق السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة رسميًّا أمس، إن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 46 مليون جنيه خلال العام الماضى، مضيفًا أنه سيتم عقد جمعية عمومية لاعتماد نتائج أعمال العام الماضى قريبًا.

فى سياق متصل، أشار «كفافى إلى أنه تم إجراء عمليات بقيمة 230 مليون جنيه عبر السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة فى أول يوم لإطلاقه.

كانت I-SCORE قد حصلت على حقوق تدشين السجل بعد الفوز بمناقصة طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية من بين 6 شركات، ونجحت فى اطلاقه خلال 6 أشهر فقط، وذلك بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الضمانات المنقولة أواخر عام 2017.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى إلى أن سجل الضمانات المنقولة يضم حاليا 11 بنكًا، بالإضافة إلى شركتى تأجير تمويلى، مضيفًا: «سنضم 3 بنوك بالإضافة إلى شركتين للتأجير التمويلى خلال أيام».

وفيما يتعلق بنظام تقييم المشروعات الصغيرة، كشف أنه يجرى التفاوض حاليًّا مع بنكين لضمها لهذا النظام الذى تعتزم الشركة إطلاقه خلال أيام قليلة، مؤكدا أن النظام الجديد تم تدشينه بالتعاون مع شركة ستاندارد آند بورز المتخصصة فى التقييم الائتمانى ليحل محل الخدمات التى تقدمها شركات دولية للبنوك المحلية.

وتابع: «نهدف لضم كل البنوك لهذا النظام الجديد الذى نسعى من خلاله لتطوير السوق وتحقيق عبء تقييم الشركات على البنوك، وبالتالى تخفيض تكلفة تمويل الشركات».

ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستعلام الائتمانى، إلى أن الشركة تجرى سنويا 8 ملايين استعلام ائتمانى لبنوك وشركات تعمل فى التأجير التمويلى والتمويل العقارى والمتناهى الصغر بالإضافة إلى جمعيات.

وعلى جانب آخر، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال حفل إطلاق العمل رسميًّا بنظام سجل الضمانات المنقولة، أمس، إن هذا النظام سيتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم.

وأشارت إلى أن هذا السجل يأتى استكمالاً لجهود الدولة والبنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، ولفتت إلى أنه سيُسهم بشكل كبير فى تحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية.

فيما قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سجل الضمانات المنقولة يأتى فى إطار منظومة متكاملة للتمويل متناهى الصغر، وهو ما سيتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن مصر أول دولة عربية تضع قانون الضمانات المنقولة، ومن بعد سيتحسن مركز مصر فى ترتيب تقرير ممارسة الأعمال.