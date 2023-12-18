‏شركة «Hndl» لإدارة المركبات تستهدف جمع 300 ألف دولار عبر جولتها التمويلية ما قبل الأولى

كشف أدهم حنفى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى فى شركة «Hndl» المتخصصة فى إدارة أساطيل السيارات أنها تستهدف جمع 300 ألف دولار عبر الجولة التمويلية ما قبل الأولى والتى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى وتستمر حتى يونيو المقبل.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن «Hndl» تتفاوض مع مستثمرين فى الوقت الراهن، وهى منفتحة على جميع أنواع التمويلات سواء من قبل «ملائكيين»، أو صناديق رأس مال مخاطر مصرية وأجنبية.

وأوضح أن «Hndl» تستهدف الوصول لمستويات الربحية خلال 17 شهرا، وتُخطط لأن يصل عدد السيارات التى تعمل من خلال نظامها وتحت إدارتها إلى 10 آلاف مع نهاية عام 2025.

وأكد أن شركته تعمل على التعاقد مع الكيانات التى تمتلك عددا كبيرا من السيارات إذ تقوم بتوفير نظام متكامل لإدارة جميع عملياتها التشغيلية الخاصة وتوفير احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى تتبع جميع معاملات الوقود، والتحكم فى استهلاكه، واكتشاف أى حالات احتيال عبر استخدام نظام تحليل الوقود الآلى الخاص بالكيان.

وأضاف أن «Hndl» تبحث حاليًا التوجه للخليج وتفاضل بين كل من السعودية والإمارات، إذ تدرس الأنسب لها، بجانب التواجد فى مصر على أن تبدأ اتخاذ خطوات فعلية فى شهر يونيو المقبل.

وقال إن «Hndl» تم تأسيسها خلال العام الجارى، وتعمل فى الوقت الحالى على اختبار السوق والتعرف على مدى استيعابه للخدمة التى تُقدمها، موضحا أنها بدأت المرحلة الأولى منذ نحو شهرين، ونجحت خلالها فى التعامل مع 3 كيانات لتجربة خدماتها.

وألمح إلى أن تلك المرحلة –والتى من المرجح أن تستمر لمدة 6 شهور– ستعمل الشركة خلالها على اختبار الخدمة التى تُقدمها مع عملائها الحاليين، عبر توليها إدارة جزء من سياراتهم لمدة 3 شهور، لمقارنة نتائج أعمال ذلك الربع بنظيره.

ونوه «حنفى» بأن قطاع إدارة أساطيل السيارات الذى تعمل به «Hndl» لاتزال به مساحة كبيرة غير مشغولة ليس فى مصر فقط وإنما فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.