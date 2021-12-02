شركة Heartwork ماونتن فيو تشارك في ملتقى صناعة الإبداع

شاركت Heartwork من ماونتن فيو للاستثمار العقاري، كشريك استراتيجي بملتقى صناعة الإبداع في نسخته الـ12، وذلك على مدار 4 أيام الملتقى خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بهدف تعزيز الإبداع في مصر والشرق الأوسط.

وهذه هي المشاركة الثانية لشركة ماونتن فيو، بملتقى صناعة الإبداع، إيمانًا من الشركة بتحفيز الابتكار ونقل الخبرات للأجيال الجديدة من الشباب وحرصها على دعم أي جهود في هذا الصدد بهدف تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة 2030.

وعرضت ماونتن فيو، خلال فعاليات الملتقى نموذج لمشروعها المبتكر Heartwork، مقسمًا على 4 نماذج وتصميمات تعكس محاور المشروع الأساسية، وهم Heart, Body, Mind & Soul، وهي ركائز رئيسية يجب أن تتوافر في أي مكان عمل لزيادة الإنتاجية والكفاءة لتحقيق أرباح مضاعفة للشركات.

أول مبنى إداري يطبق علم السعادة في مصر والشرق الأوسط

ويُعد Heartwork أول مبنى إداري يطبق علم السعادة في مصر والشرق الأوسط، بتصميم عالمي بالشراكة مع شركة CallisonRTKL إحدى أكبر شركات التصميمات الهندسية والاستشارية العالمية – و شركة Delivering Happiness التي انشأت وزارة السعادة في الإمارات- لتطبيق علم السعادة بالمشروع.

وشاركت ماونتن فيو في عدد من الفعاليات والجلسات في الملتقى للحرص على تبادل ونقل خبرات الشركة لكافة المشاركين والحاضرين. ومن أبرز الجلسات النقاشية التي شاركت بها الشركة كانت تحت إسم “اتجاهات جديدة لأماكن العمل” بحضور شركاء ماونتن فيو الدوليين كايتي سبراج – نائب رئيس شركة CallisonRTKL وجين ليم – الرئيس التنفيذي للسعادة لشركة “Delivering Happiness” كشركاء حصريين لماونتن فيو في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشاركة المهندسة منى حسين – المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Mona Hussein Design House وهي أحد عملاء مشروع Heartwork ، وأدار الجلسة النقاشية المهندس أحمد مرسي – مدير الابتكار بشركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري.

فقد كانت المناقشة تقوم علي نقل الخبرات في مجالي الإبداع والإبتكار في بيئة العمل وإنشاء نماذج مبتكرة مع ذكر مثال حي مشروع Heartwork وحرص الشركة على توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجيا لعملائها في هذا المشروع. وكذلك تبني ماونتن فيو تطبيق علم السعادة داخل المشروعات، والتي نجحت في تطبيقه بشكل فريد يحقق لها ريادة هذا المجال في مصر والشرق الأوسط.

كما قدمت ماونتن فيو ورشة عمل تفاعلية تحت شعار “تحقيق علم السعادة” وذلك لنقل الخبرة للمشاركين حول طرق تطبيق السعادة في بيئة العمل الخاصة بهم، وكيفية خلق بيئة مبتكرة للموظفين والمديرين والاهتمام بالصحة العقلية وحظت الورشة بمشاركة كبيرة من الحضور والمساعدة على فهم علم السعادة.

جدير بالذكر أن مشروع Heartwork، يضم وحدات بأنواع ومساحات مختلفة، مثل HQ500، وHQ50، وHQ500i ليمكن أصحاب الأعمال الكبيرة والناشئة من الاستفادة بالعديد من الخصائص المميزة فمن ضمن المزايا الفريدة للمشروع الإداري هو أن كل شركة تستمتع بخصوصيتها المطلقة وخصوصية موظفيها.

فهناك مرحلة HQ50 التي تتميز بمساحات تبدأ من 65 متر لتناسب الشركات الصغيرة والناشئة. أما عن أخر إطلاقات Heartwork هي مرحلة HQ500، هذه المرحلة توفر مبني كامل للشركة بمساحات مختلفة تبدأ من 180 الي 360 متر لتناسب اصحاب الشركات الكبيرة أو الصغيرة فأياً كان حجم الشركة أو المساحة فسيكون لدي الشركة مدخل وجراج مستقل بالإضافة الي تصميم خاص بكل علامة تجارية على حدة