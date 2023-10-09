شركة HDP بصدد إطلاق مشروعاتها الجديدة في التجمع الخامس ومدينة المستقبل

كشف أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP، أن الشركة بصدد إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية ذات المواقع الاستراتيجية المتميزة في كل من التجمع الخامس ومدينة المستقبل، ضمن إستراتيجيتها التوسعية التي تستهدف إطلاق وتسويق مجموعة من المشروعات المتميزة متكاملة الخدمات.

الخطط التوسعية

يأتي ذلك استكمالًا لما حققته الشركة من نجاح بمشروعها المتميز بمدينة الشيخ زايد“Terrace”، وذلك على خلفية ثقة العملاء في باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عامًا.

وأكد حسنين على أن إطلاق شركة HDP لمشروعاتها العقارية بكل من التجمع الخامس ومدينة المستقبل بالإضافة إلى مشروعات أخرى سوف يتم اطلاقها تباعًا خلال المرحلة المقبلة يعكس نجاح الشركة في تنفيذ خطتها التوسعية، إضافة إلى حرصها على تقديم خدماتها المختلفة باحترافية من خلال انتقائها لأفضل المشروعات ذات المواقع الجغرافية الاستراتيجية، وسعيها جاهدةً لتوفير وضمان تجربة سكنية مميزة ومتطورة للعملاء، وتوفير الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري لعملائها في السوقين المحلية والإقليمية.

التسويق والاستثمار العقاري

وذكر حسنين أن شركة HDP استعانت بنخبة من أكبر الكوادر البشرية ذات الخبرة الكبيرة في مجال التسويق والاستثمار العقاري، معربًا عن سعادته بانضمام حسام عيسى كرئيس تنفيذي لشركة HDP، مؤكدًا بأنه سوف يكون له بصمة مميزة، لما لديه من خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وشغل العديد من المناصب القيادية بأكبر الشركات المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أبدى حسام عيسى الرئيس التنفيذي اعتزازه بالانضمام لشركة HDP، مؤكدًا أن انضمامه للشركة هي إضافة مميزة في رحلته المهنية، لما تتميز به الشركة من خبرة وصلابة في سوق التطوير العقارية مستندة إلى تاريخ بنك التعمير والإسكان العريق في هذا المجال، والذي يمتلك قاعدة كبيرة من ثقة العملاء باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عامًا.

مشروعات وخطط استراتيجية

وأكد عيسى أن شركة HDP تستهدف خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من مشروعاتها ذات المواقع الاستراتيجية المميزة، إضافة إلى تعزيز مجهوداتها المبذولة نحو خلق بيئة سكنية ملائمة ومتميزة للعملاء مع الالتزام بتقديم الخدمات بأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق العقارية، وهو ما يسهم في تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من كبرى شركات التسويق والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.