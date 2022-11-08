شركة «HDP» التابعة لبنك التعمير والإسكان تطلق أول مشروعاتها «Terrace» بالشيخ زايد

أطلقت شركة HDP – “Housing & development properties ” -الذراع الاستثمارية والتسويقية لبنك التعمير والإسكان، أول مشروعاتها بالسوق العقارى” Terrace” بمدينة الشيخ زايد، ضمن سلسلة من المشروعات الكبرى تخطط لطرحها الفترة المقبلة.

ولفت محمد علوي، الرئيس التنفيذي لشركة HDP -” Housing & development properties ” إلى أن مشروع “Terrace” يقع على ربوة مرتفعة بمدينة الشيخ زايد، على مساحة 31 فدانا، ومحاط بجميع الخدمات التي تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع، حيث يبعد 5 دقائق فقط من المشي عن جامعة النيل ومول العرب، ومستشفى الصفا وبالقرب من محطة المونوريل الموصل للعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم المشروع شققا سكنية بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الشريحة المستهدفة من العملاء.

وتابع أن المشروع يضم أكثر من 700 وحدة سكنية وفق نماذج متعددة بارتفاع أرضي و 3 أدوار وأرضي و4 أدوار، ومن المخطط تسويقه خلال عامين، فالشركة لديها خطة تسويقية قائمة على التدرج وليس سرعة البيع، وذلك حتى لا يكون هناك فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، وهو أحد العناصر التي تعكس الخبرة وقوة الموقف المالي، كما يتم تسليم المشروع خلال 4 سنوات.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن العديد من الخدمات ومكونات الرفاهية التي تحقق جودة الحياة والاستمتاع بالمعيشة داخل المشروع، حيث تبلغ نسبة المباني بالمشروع 16% فقط، والباقي مساحات خضراء تحقق الراحة البصرية والنفسية للعميل، بالإضافة إلى تضمن المشروع ممشى رياضي، ونادي اجتماعي.

وأشار إلى أن الشركة تقدم بالمشروع أنظمة سداد ذكية ومتميزة تم دراستها من خلال فريق متخصص يتمتع بالخبرة القوية لوضع آليات سداد تناسب القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين، وفي نفس الوقت تتوازن مع الخطط المالية لتوفير سيولة من عائدات التسويق، موضحا أنه يتم تقديم فترة سداد تصل إلى 8 سنوات بالمشروع.

وأكد أن الشركة ستتعاون مع كبرى شركات التسويق العقارى العاملة فى السوق للمساهمة فى تسويق مشروعات الشركة.

وكشف عن مفاوضات تجريها الشركة لتسويق مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في مناطق شرق وغرب القاهرة، وكذلك في بعض المدن الساحلية مثل الساحل الشمالي، والعين السخنة والجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتنويع محفظة مشروعات الشركة، وزيادة قاعدة العملاء.

وذكر أن الشركة قامت بتدشين فرعين أحدهما في 6 أكتوبر، والآخر في القاهرة الجديدة، وذلك لتسويق حزمة من المشروعات في منطقتي شرق وغرب القاهرة، مؤكدا أن الشركة تمتلك فريق عمل يضم كوادر ذات خبرة في مجال التسويق العقاري وعملت في تسويق كبريات المشروعات في السوق العقاري.

ومن جانبه، قال أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة HDP – “Housing & development properties ” ” إنه تم تأسيس الشركة لتكون الذراع التسويقية والاستثمارية لبنك التعمير والإسكان، وتكون مسئولة عن تنمية وتسويق المنتجات العقارية بالتعاون مع كافة الشركات الشقيقة التابعة للبنك، إضافة إلى تقديم خدمة التشغيل للمشروعات عقب تنفيذها، كما تقدم الشركة حزمة خدمات متعددة لشركائها من المطورين والعملاء.

وأشار إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية عمل طموحة لتكون جزءا من التنمية العمرانية الحالية، والتوسع في السوق العقارية، حيث تنطلق بالعمل على مشروعات التابعة للبنك، على أن تتوسع بالعمل على مشروعات أخرى حصرية بالسوق العقاري وذلك ضمن خطتها المستقبلية، والتي ستكون مشروعات مميزة تناسب خطط الشركة.

وقال إن الشركة لديها استعداد للشراكة مع جهات مالكة للأرض والعمل على المشروعات من الخطوة الأولى لتحديد النشاط المناسب لأرض المشروع، والإشراف على التصميم، وتحديد أنظمة السداد المناسبة ، والتشغيل والإدارة للمشروعات، كما أن الشركة ستقوم بتدشين شركة منفصلة لكل مشروع تعمل عليه مع شركة أخرى.