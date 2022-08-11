شركة Hapag-Lloyd تطلق جديدة للمصدرين والمستوردين تحت مسمى «خدمة ضمان الشحن»

أطلقت مجموعة هاباج لويد الالمانية خدمة جديدة في الأسواق التي تقوم بتغطيتها ومنها الموانئ المصرية، ويطلق عليها خدمة ضمان الشحن.

وحسب مصدر مسئول بالشركة، فإن الخدمة الجديدة تأتي ضمن حزمة من الحوافز تقوم الشركة بتقديمها في ظل المنافسة الكبيرة في سوق الشحن البحري، والهدؤ النسبي في توترات سلسلة الامداد بما يزيد من حدة المنافسة.

وأضاف أن الخدمة الجديدة تعمل على زيادة القدرة على عملية التخطيط لنقل الحاوية الخاصة بالعميل، حيث يمكن الحصول على الخدمة عبر الشراء ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك عبر الحجز، وقبل عملية الشحن بفترة قد تصل الى 3 ايام .

وأشار المصدر المسئول أن الخدمة لها العديد من المميزات للعملاء من المصدرين والمستوردين، ومنها تحميل آمن للحاوية، وبالاضافة الى تأمين الحاوية من أي عمليات انقلاب من السفينة المحجوز عليها الشحنة، .

وأوضح أن الشركة لم تقصر تلك الخدمة على الحاويات مقاس 40 و 20 قدم فقط بل يتخطي ذلك الى الحاويات القياسية العالية ، والخزانات المرنة، والمعدات الخاصة .

وأكد على أنه تم استثناء عدد من الحاويات من تلك الخدمة، وهي الحاويات التي تحتوي على بضائع خطرة، والمبردات (العاملة أو غير المشغلة) ، والمعدات الخاصة (خارج المقياس) والمعروفة بالمعدات الشاذة.

وكان شركة هاباج لويد “الخط الملاحي الألماني” أعلنت عن أنها ستكون أول شركة شحن في العالم تزود جميع حاوياتها بأجهزة تتبع في الوقت الفعلي، على أن تكون قادرة على مراقبة الحاويات، وجمع البيانات لتعزيز الشفافية.

وأكدت شركة النقل الألمانية عن تركيب أجهزة تعقب حية على جميع حاوياتها نهاية الشهر الجاري، وذلك بمجرد تثبيت الأجهزة بشكل دائم في الحاويات، لتكون قادرة على نقل البيانات في الوقت الفعلي، وبالتالي جعل سلاسل التوريد أكثر شفافية وكفاءة.

كما أن الشركة ستوفر بعض البيانات الموقع المستند إلى GPS ودرجة الحرارة وأي اهتزازات مفاجئة للحاوية.

وجاء خط هاباج لويد خلال العام الماضي 2021 في المركز الخامس بين أهم 10 خطوط على مستوى العالم.

ويقوم الخط بالاستحواذ على نسبة 50% تقريبا من حجم أعمال شركة دمياط لتداول الحاويات، ومؤخرا كان ضمن التحالف المشارك في تشغيل المحطة الثانية للحاويات بميناء دمياط في تحالف ضم مجموعة يوروجيت الالمانية، وكونتشيب الاوربية.