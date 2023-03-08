شركة «GV للاستثمار» توقع اتفاقية شراكة مع الشرق الأدنى لتقديم خدمات الجودة فى «طربول»

أعلنت شركة “جي في للاستثمار” – إحدى كبرى شركات التنمية والاستثمار العقاري – توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة (NES) – الشريك والوكيل الحصري للشركة العالمية EUROCERT الشركة الرائدة في مجال تحقيق المطابقة والتفتيش والاختبارات – لتقديم كافة الخدمات الخاصة بالجودة في مدينة طربول – أكبر مدينة صناعية خضراء ذكية في مصر- بما يتوافق مع معايير الاستدامة والتنمية الشاملة.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من المستشار شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة GV، وأمينــة عثمـان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة(NES) .

تهدف هذه الشراكة إلى توفير نظام بيئي متكامل لسلاسل التوريد والتصنيع في مدينة “طربول”، بما يتناسب مع متطلبات بناء مدينة صناعية حديثة متوافقة مع المعايير البيئية العالمية، حيث تقدم شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة مجموعة واسعة من خدمات الاختبار والتكنولوجيا والتجارة والاستشارات، للمساعدة في تحقيق المزيد من النمو، وتقليل المخاطر، مع مراعاة ضمان تعزيز الكفاءة والفعالية في مختلف عمليات الإنتاج والتصنيع ونظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية والطاقة، وغيرها من المجالات.

وقال المستشار شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة GV للاستثمار، إن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لسلسلة الشراكات التي تعقدها الشركة، لاستكمال أهم أساسيات العمليات الإنشائية وتطوير المرافق، وتوفير الآليات التي تضمن تعزيز الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

لافتًا إلى أن شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة الوكيل الحصري لشركة EUROCERT العالمية واحدة من أهم الشركات التي تمتلك خبرة في مجال خدمات الفحص والتحقق والاختبار وإصدار الشهادات العالمية في مصر، في مجالات التجارة والصناعة، خاصة المنتجات الزراعية والمعدنية والنفط والغاز والصناعة والمنتجات الاستهلاكية، وهو ما يعد إضافة مهمة نقدمها لمستثمري طربول، بما يساهم في تنمية أعمالهم واعتماد منتجاتهم عالميًا، ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وقالت أمينة عثمـان، نائب رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة (NES) بأنها فخورة بالمشاركة في مشروع ضخم مثل طربول الذي متوقع ان يكون نموذجا ناجحاً للصناعة والتجارة في مصر مما سينعكس على المنطقة بأكملها، والعمل على خلق مشاريع بنائية مستدامة وصديقة للبيئة.

وأكدت على وضع كافة الإمكانات والكوادر والموارد اللازمة لتحقيق كافة أهداف المشروع بنجاح، وتعزيز ثقافة الجودة والكفاءة للاستفادة من المدينة الصناعية ﻋﻠﻰ كافة المستويات اﻻﻗﺘﺼﺎﺩية والاجتماعية والبيئية، ودعم الممارسات البيئية بشكل كامل، من خلال تطبيق بعض الاستراتيجيات، سواءً في قطاع الغذاء أو المياه أو كيفية التخلّص من النفايات أو استهلاك الطاقة.

يذكر أن مدينة طربول هي أول مدينة صناعية ذكية مستدامة، تقع في محافظة الجيزة، و تعتمد على بنية تحتية خضراء، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، واستغلالها في توليد الطاقة النظيفة، ويشمل المشروع على محاور صناعية متخصصة مثل وادي تكنولوجيا الأغذية، ومحور السيارات، والمحور الهندسي، ومركز المنسوجات والملابس، ومدينة مواد البناء، ومدينة المواد الكيميائية والبلاستيكية، بما يساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق النمو، وتوطين الصناعة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

تأسست في عام 2019 برؤية ترتكز على التعزيز الاجتماعي والاقتصادي والبيئي؛ تضع نصب عينيها أن تصبح المطور الأساسي في مصر.

تهدف GV Developments إلى التركيز على التنمية العقارية المستدامة، ولديها محفظة متنوعة من المشروعات في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والساحل الشمالي، كما تمتلك محفظة جيدة من مشروعات إعادة التطوير في كل من المدن الحديثة والتاريخية في جميع أنحاء البلاد.

وتتنوع مشروعاتها بين السكنية والتجارية والصناعية؛ وتضع عملاءها في أولوية أعمالها، مع وضع الابتكار والخبرة في الاعتبار.

وتعد مدينة “طربول” الصناعية أكبر مدينة صناعية ذكية، تقع في محافظة الجيزة على مساحة 109 ملايين متر مربع، وتربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية في مختلف أنحاء مصر، ، وتضم 12 منطقة صناعية، منها وادى تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسي، المركز الطبي، مركز المنسوجات والملابس، مدينة مواد البناء، ومدينة الكيماويات والبلاستيك.

كما تستوعب المدينة مراكز الإنتاج الصناعي واللوجستيات، فضلا عـن الخدمات السكنية والتجارية والاجتماعية، مع توفير مساحات للشئون الإدارية، وأخرى للخدمات المتنوعة والمرافق اللوجستية والمبانى والمنافذ التجارية.

نبذة عن شركة EUROCERT العالمية

EUROCERT هي شركة أوروبية عالمية لفحص وإصدار الشهادات، منذ أكثر من 25 عامًا من العمل نحو نمو ديناميكي على نطاق عالمي ، بناءً على الالتزام بالجودة الشاملة للخدمات المقدمة.

وهي تقدم أكثر من 60 خدمة اعتماد وتفتيش في قطاعات تشمل سلامة الأغذية ، والمنتجات الزراعية ، والسياحة ، وإدارة الطاقة ، والاستدامة البيئية ، والسكك الحديدية. على مدار الـ 25 عامًا الماضية ، نفذت 40.000 عملية فحص صناعي ومنحت 55.000 شهادة. مع وجود نشط في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهي شبكة تضم أكثر من 500 مفتش من مختلف الجنسيات ، تعد EUROCERT أول شركة تصديق يونانية يتم اعتمادها من قبل ESYD (اعتماد النظام الوطني- اليونان) ، UKAS (خدمات اعتماد المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) و SAAS (الحساب الاجتماعي – خدمات اعتماد القدرة – الولايات المتحدة الأمريكية).

بالإضافة إلى ذلك ، في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ، قدمت EUROCERT بالتعاون مع CSR Hellas ، شهادة “Ethos” المبتكرة في جميع أنحاء العالم.

منذ تأسيسها ، قامت EUROCERT ببناء شبكة دولية واسعة من الشركاء والعملاء ، مما عزز نشاطها المكثف في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بعد حصولها على ثقة بعض أكبر الشركات العاملة في الأسواق الدولية ، يتجه اهتمام EUROCERT التجارية الآن بشكل أساسي نحو السوق المصرية. حيث تمكنت من الدخول قبل بضع سنوات من خلال إنشاء شراكة إستراتيجية في مصر مع شركة NES ، الوكيل الحصري.

نبذة عن شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة Near East Services (NES) :

تأسست شركة NES في عام 1967 كواحدة من أولى الشركات المصرية المملوكة بالكامل، بهدف أن تكون رائده في مجال المراجعة وإصدار شهادات الجودة والتفتيش والتحقق والاختبارات والتدريب، وغيرها من المجالات،

منذ عام 1967 ، تمكنت NES من توسيع خدماتها من خلال عدة فروع على مستوى الجمهورية ، وأيضا قامت ببناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الفحص والتدريب والتفتيش وشهادات الجودة، مما عمل على إكتساب الخبرات الهائلة في مجالات خدمات الصناعة والتجارية والزراعة.