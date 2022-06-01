شركة «Grubtech» لحلول إدارة المطاعم تستثمر 5 ملايين دولار فى مصر

أعلنت شركة Grubtech، العاملة في تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية، والحائزة على جائزة أفضل منصة في مجال تكنولوجيا الغذاء لعام 2021، توسعها داخل السوق المصري بافتتاح مقر رسمي لها، بعد قصة نجاح صنعتها في نحو 17 سوقا حول العالم، كما أعلنت الشركة عن تعيين أسامة حرفوش مديرًا لـ Grubtech مصر، ليشرف على الخطط التوسعية وتنفيذ استراتيجية الشركة في السوق المصري.

وتأسست Grubtech عام 2019 بواسطة محمد الفايد ومحمد حميدي وعمر الرفاعي، وتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا رئيسيا لها، وهي عبارة عن منصة تكنولوجية لإدارة المطاعم والمطابخ السحابية Cloud Kitchen، تمكنهم من ميكنة العمليات وإدارة طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت، كما تتيح أدوات للتسويق والمبيعات، وتحليلات مفصلة لبيانات المطاعم بما يساهم في خفض سرعة العمليات وخفض التكاليف.

وأعرب محمد الفايد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Grubtech، عن سعادته بانطلاق الشركة في السوق المصري، معتبرًا أن مصر أحد أهم الأسواق في المنطقة، وذلك بسبب استمرار قطاع الأغذية والمشروبات في التطور والرقمنة، ووجود عدد كبير من المطاعم التي تخدم شريحة كبيرة من التعداد السكاني، ما يجعل من وجود Grubtech فرصة لمساعدة عملائها على تجاوز تعقيدات نظام إدارة المطاعم وعمليات القنوات المتعددة من خلال توفير نظام سهل الاستخدام، الكل في نظام واحد متكامل.

وأشار إلى أن انطلاق أعمال الشركة في مصر يأتي ضمن خطة التوسعات التي تنفذها الشركة بضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى أن Grubtech تتواجد حاليا داخل 17 سوقا حول العالم، وتخدم آلاف العملاء من أصحاب المطاعم، مما أسفر عن خلق الملايين من طلبات الطعام في وقت قصير، لافتا إلى أن السوق المصري يضم آلاف المطاعم التي تقدم خدماتها عبر نظام التوصيل والدفع الإلكتروني باستخدام ماكينات الـPOS، وتلك المطاعم تواجه بعض التحديات التي نعتقد أن حلول Grubtech ستساهم في التغلب عليها بالإسراع وتحسين جودة تقديم الخدمة.

وقال الفايد “خصصنا 5 ملايين دولار لاستثمارها داخل السوق المصري حتى نهاية 2023، وسوف نتخذ من مصر مقرا إقليميا لتوسعاتنا بالقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة”.

من جانبه، صرح أسامة حرفوش مدير شركة Grubtech مصر، أن الشركة لديها فرصة كبيرة للتوسع داخل السوق المصري بالتعاون مع العديد من شركاء النجاح من المطاعم وشركات توصيل الطلبات بمختلف أحجامها، مؤكدًا أن الحلول المبتكرة التي تقدمها Grubtech تساعد المطاعم على خفض النفقات والإسراع في تقديم الطلبات بشكل سريع عبر منصة واحدة، فضلا عن توفير إمكانية تحليل البيانات التي تقدمها حلول Grubtech السحابية، ما يمكن العملاء من تحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم البناء عليها لتقديم أفضل تجربة يستحقها المستهلك المصري.