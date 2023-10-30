شركة «GoDaddy» توضح 5 خطوات للشركات الصغيرة لتحقيق مبيعاتها في الجمعة البيضاء

أوضحت شركة «GoDaddy»، المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، 5 خطوات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مبيعاتها المستهدفة خلال الجمعة البيضاء بعدما أجرت استطلاعًا للكيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف استطلاع الرأي أن الشركات الصغيرة في مصر تحقق أكثر من 60% من العوائد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن فيسبوك الأعلى شهرة في السوق المحلية بنسبة 91% يليه واتساب بـ67%.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه لا بد من انتهاج أفضل الممارسات للانتشار عبر الإنترنت وتنفيذ إستراتيجيات التسويق المثلى لتحقيق أقصى استفادة من فعاليات الجمعة البيضاء.

وأوضحت أن الـ5 خطوات تشمل جاهزية الموقع الإلكتروني للجمعة البيضاء، وخطة تسويق فعالة، وجودة تجربة إتمام الشراء في الموقع الإلكتروني، وتعزيز تكرار عمليات الشراء.

وتابعت أنه لا بد من تقييم واجهة المستخدم للمتجر أو الموقع الإلكتروني؛ بما يسهم في ترك انطباع دائم لدى العملاء المحتملين، وإعادة جذب العملاء الحاليين عن طريق اتباع عدة خطوات؛ منها ضمان توافق الشعار، وتصميم الويب مع هوية العلامة التجارية، ومعلومات اتصال محدَّثة، ودمج قنوات التواصل الاجتماعي بسلاسة في الموقع الإلكتروني، والتأكد من موثوقية الاستضافة للموقع، بالإضافة إلى صور منتجات محدَّثة على نحو آسِر وجذاب.

وأضافت أن الأمان في الموقع الإلكتروني يعدّ أمرًا ذا أولوية قصوى؛ إذ يجب التأكد من امتلاك المتجر الإلكتروني شهادة SSL لتشفير البيانات المشتركة بين الخادم والعميل.

وتابعت أنه بمجرد تحديد الصفقات المناسبة لمجال الأعمال في الجمعة البيضاء، يجب التركيز على الترويج لها؛ إذ يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من مختلف الأدوات المتاحة مثل متجر “GoDaddy” الإلكتروني للوصول إلى العملاء عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وبيّنت أن تجربة إتمام الشراء أمر محوري للمبيعات، والتي يأتي في مقدمتها توفر بوابات دفع سلسة مثل فوري ومحافظ الهاتف المحمول المختلفة، بما يسهم في تبسيط هذه التجربة للعملاء في مصر على وجه الخصوص، مع الاتسام بالشفافية بشأن مصاريف الشحن وسياساته لتجنب أي تكاليف مفاجئة للعملاء عند الدفع.

وتابعت أن الجمعة البيضاء تعدّ فرصة سانحة لجذب عملاء جدد لذا يجب وضع إستراتيجيات ما بعد الشراء لضمان تكرار هؤلاء العملاء لعمليات الشراء على الموقع الإلكتروني، من خلال تشجيعهم على الانضمام إلى قائمة التسويق عبر البريد أثناء مرحلة إنهاء الشراء،

بالإضافة إلى أتمتة رسائل الشكر الإلكترونية، وطلب آراء العملاء على المنتج أو الخدمة، وتقديم خصومات أو حوافز لعملية الشراء التالية.