شركة «GoDaddy» تشارك في جلسة استثمارية مع وزير الاتصالات بقمة مستقبل مراكز البيانات

شاركت GoDaddy ، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم في الدورة الرابعة من قمة مستقبل مراكز البيانات FDC، الحدث الأكبر لتكنولوجيا المعلومات في مصر وأفريقيا، والتي تنعقد على مدار يومين: 22-23 من مايو الحالي، تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما أنه في يوم الأحد الموافق 22 مايو وقبل انطلاق فعاليات القمة بيوم، حضرت سيلينا بيبر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة GoDaddy، جلسة استثمارية حصرية رفيعة المستوى مع نخبة من كبار المسؤلين ووزير الاتصالات، لمناقشة وعرض أعمال الشركة ورؤيتها واستثماراتها في مصر لدعم وتمكين رواد الأعمال ورفع الوعي بخصوص آخر اتجاهات الصناعة.



خلال اليوم الأول من قمة FDC تحت شعار “تقديم ابتكارات المستقبل”، استعرضت سيلينا بيبر عرض تقديمي عن أعمال واسترتيجية GoDaddy للجهات الحكومية والشركات العالمية المشاركة بالقمة.



عبرت بيبر عن سعادتها بالمشاركة في القمة وصرحت: “تتشرف GoDaddy بالمشاركة في قمة مستقبل مراكز البيانات FDC، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة.

” وأضافت بيبر: “تلتزم GoDaddy بدعم رواد الأعمال لتنجح أعمالهم عبر الإنترنت، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ولذلك تعمل الشركة دائمًا على توفير جميع الأدوات والإرشادات الضرورية لرواد الأعمال للاستمرار والنمو، فضلًا عن تعظيم أرباحهم من خلال التجارة الإلكترونية وجني المزيد من العملاء عبر الإنترنت.”



وفى اليوم الثاني من القمة، شاركت الشركة أيضًا في إحدى الفعاليات الرئيسية وهي: Stars FDC، حيث تقدم عرض تقديمي ثان مخصص للمبتكرين ورواد الأعمال، لتسليط الضوء على أهمية تأسيس حضور إلكتروني فعال لشركاتهم عبر الإنترنت.