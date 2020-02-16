شركة Go Green تتوقع 200 مليون جنيه مبيعات من مشروعها بالعاصمة الإدارية

توقع المهندس هشام المصري رئيس شركة “Go Green” للاستثمار العقاري، تخطى مبيعات مشروع “Expo Go Green العاصمة الإدارية الجديدة”، حاجز الـ 200 مليون جنيه مبيعات الوحدات السكنية.

وقال المصري لـ”المال” إن سبب التوقعات هو الإقبال الكبير من قبل العملاء سواء الذين حضروا فاعلية نظمتها الشركة، أو الذين حجزوا عن طريق الشركات المشاركة.

وأِشار إلى أن الشركة تستهدف شريحة محددة من العملاء بكل مؤتمر لها، بالتنسيق والتعاون مع المطورين العقاريين؛ وأنهم استهدفوا العديد من الآليات التسويقية الإلكترونية من خلال جميع قنوات التسويق الإلكتروني من فيسبوك و Linked In وبيانات جوجل للكشف عن العملاء المهتمين لشراء وحدات مميزة.

مشاركة 12 مطور عقاري بمؤتمر Go Green

وأوضح أن الشركة حددت 12 مطورًا عقاريا للمشاركة معها في “Expo Go Green العاصمة الإدارية الجديدة”، حيث إن الشركات المشاركة في “Expo Go Green العاصمة الإدارية الجديدة” حققت نتائج جيدة سواء في حجم المبيعات أو في حجم الحجوزات من قبل العملاء.

ولفت رئيس شركة “Go Green” إلى أن عمولة الشركة تتراوح من 3 إلى 6% حسب العملاء والشركات التي يتم التعامل معها، مرجعا ذلك إلى أن الشركة تتكلف الكثير حيث بلغت تكلفة ” Expo go green العاصمة الإدارية” نحو مليون جنيه.

وقال إن نسبة الحضور بـ ” Expo go green العاصمة الإدارية” تعتبر ممتازة خاصة بعد أن حضر أكثر من 280 عميلا مهتمين بالشراء، إضافة إلى العملاء المتابعين.

وأشار إلى أنه من المتوقع عقد 6 مؤتمرات متنوعة بمجال العقارات خلال 2020.. موضحا أن نتائج المؤتمر لا تتحدد بإجمالي القيمة البيعية للعملاء خلال نفس اليوم بل تحتاج فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع للتقييم.