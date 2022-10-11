شركة «GIG- مصر للتأمين» تتعاقد مع «إيجي انشورتك» لميكنة فرع السيارات

وقعت شركة «GIG – مصر» للتأمين، اتفاقية تعاون مع «إيجى انشورتك» العاملة فى مجال التكنولوجية التأمينية لميكنة فرع السيارات.

كشف علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة GIG، أن التعاقد يأتى فى إطار السعى لتحقيق الشمول التأمينى وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجى، والوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء فى جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت «الزهيرى» إلى أن التعاون يستهدف ميكنة فرع السيارات الذى يخدم شريحة كبيرة من عملاء الشركة لتوفير الخدمة التأمينية بأسرع وقت وأقل إجراءات، عن طريق التعاون لإطلاق «موبايل أبكليشن» خاص بإصدار وثيقة للمركبات.

وأوضح أنه من خلال التطبيق يمكن للعميل اتخاذ كل خطوات إصدار الوثيقة الخاصة به، وحساب قسط التأمين بأبسط الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لأى فرع من فروع الشركة.

وقد وقع التعاقد علاء الزهيرى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جى آى جى، وأحمد عيسى، العضو المنتدب لـ«ايجى انشورتك».

وأكد «الزهيرى» أن التحول الرقمى والشمول المالى التأمينى يحظى بأولوية، ويتبع ذلك الاهتمام بالتطور التكنولوجى الذى تؤكده الشركة، للوصول للشرائح المختلفة من العملاء.

وأوضح أن هذا من شأنه تيسير شراء وثائق التأمين بما يسهم فى زيادة عدد العملاء وأحجام المعاملات، وينعكس بدوره على نمو حجم الأقساط، ما يدفع بعجلة الاقتصاد، ويدعم الشمول المالى، إضافة إلى المساهمة فى رفع الوعى.

وفى سياق آخر أعلنت شركة جى آى جى للتأمين مصر عن تغيير شعارها، ليصبح GIG Egypt ليتماشى مع الهوية الجديدة للمجموعة.

كشف الزهيرى، أنه تم الإعلان رسميًا عن الهوية الجديدة في وقت تواصل فيه المجموعة تسريع عملية التحول الرقمي بهدف تعزيز ريادتها وتنوع خدماتها في الأسواق المختلفة، عبر تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

وأضاف أنه تم إطلاق الشعار الجديد بالتزامن مع إطلاقه في دولة المقر، مما يعكس أهمية السوق المحلية للمجموعة، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تغييره بمختلف فروعها ومنافذها في مصر، التي تبلغ أكثر من 20 فرعًا.