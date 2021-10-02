شركة «gig مصر» تتعاون مع «بلاستيك بنك» في تحدي الـ 10 شواطئ

قامت شركة “gig ” – مصر للتأمينات العامة بالتعاون مع بلاستيك بنك في مبادرة بيئية لتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس العالمية وذلك بتنظيف أكثر من 10 شواطىء فى محافظة الإسكندرية خلال ساعتين فقط.

ويخوض العالم حربا شرسة ضد البلاستيك منذ أكثر من عام تقريبا فى محاولة لتحجيم أضراره الصحية والبيئية وحمل يوم البيئة العالمى فى يونيو 2018 عنوان “التغلب على التلوث البلاستيكى “

gig أبرز الشركات التى استجابت لتقليل البلاستيك

ودعت الأمم المتحدة وقتها لتقليل إستهلاك البلاستيك وخلق بدائل امنة له حيث إستجاب عشرات من الشباب والمؤسسات فى مصر ومنها شركة “gig” للتأمين –مصر

وتعاونت gig للتأمين مع بلاستيك بنك وشارك أكتر من 200 متطوع فى المبادرة لجمع 4 ألاف كيلو جرام من المخلفات لنقلها إلى شركات إعادة التدوير

لتخدم بذلك 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتوعية المجتمع بأهمية التخلص السليم من البلاستيك

gig لديها خطة متكاملة تتضمن جدول عمل التأمين الأخضر

قال علاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة ” gig ” – مصر للتأمين أن شركته وضعت خطة متكاملة لتقديم العديد من العلامات التجارية والخدمات الخضراء الجديدة، حيث يتضمن جدول عمل التأمين الأخضر خلال الفترة (2021 – 2024) عقود الضمان والخدمة للتكنولوجيا الخضراء وخدمات التأمين الخاصة بمشاريع تعويض انبعاث الكربون موازنتها.

أضاف الزهيرى أن خطة التنمية المستدامة لشركته تضمنت خدمات التأمين المتعلقة بمشاريع تجارة انبعاث الكربون و توفير تغطية تأمينية للمحاصيل الخضراء و خصم التأمين الأخضر المطبق على سياسة تعويض العامل و المسؤولية المهنية للمتخصصين في عملية تدقيق الطاقة.

الرقابة المالية تدعم ممارسات الإستدامة بالقطاع

ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت فى إصدارها الأول من نوعه تحت عنوان “الشركات الرائدة في مجال الاستدامة ” قيادة مسيرة التقدم لإبراز أفضل ممارسات الاستدامة بالقطاعات المالية الغير مصرفية من خلال إلقاء الضوء على قصص نجاح الشركاء التي تتميز بدرجة عالية من الالتزام والتأثير.

وتضمنت هذه القائمة شركتين فقط منهم شركة “gig ” للتأمين – مصر، واستعرضت الهيئة من خلال إصدارها أبرز المساهمات في مجال التنمية المستدامة، والخطط المستقبلية بشأنها.

وقد دعت الهيئة كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين للمشاركة بتجاربهم هذه الشركات الرائدة في تبني ممارسات الاستدامة ودمجها بأعمالهم؛ لتحويلها إلى نماذج أعمال مستدامة بصورة كاملة خلال الفترة القادم