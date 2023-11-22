شركة «GIG» للتأمين تعقد شراكة مع «راية للإلكترونيات» لتغطية شاشات المحمول والتليفزيونات ضد الكسر

وقّعت شركة GIG للتأمين-مصر عقد شراكة مع شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، لإطلاق وثيقة تأمين على شاشات أجهزة الهواتف المحمولة والتليفزيونات لتأمين العميل من الخسائر المالية الناجمة عن كسر الشاشات لمدة عام يبدأ بتاريخ الشراء مع إمكانية التجديد.

وستتيح راية الوثيقة لجميع عملائها متسوقي الشاشات وأجهزة المحمول اختيارياً بسعر تنافسي، في خطوة فارقة من شأنها تحسين إدارة الموارد المالية للعميل.



صرح باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة: “تأتي الشراكة مع شركة GIG للتأمين مصر، في صميم استراتيجية راية للإلكترونيات، إذ نستهدف بالشراكة توسيع نطاق خدماتنا بإتاحة باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، بالتوازي مع جهودنا لتعزيز تجربة التسوق بمتاجر راية ستورز بأنحاء الجمهورية وخلال عملية الشراء عبر الإنترنت من خلال موقع وتطبيق راية شوب. وبالتزامن، نطرح باقة مميزة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي من شأنها التيسير على العملاء؛ ومن بينها منظومة قنوات البيع الموحد، وبرامج ولاء العملاء، وأنظمة الدفع المتنوعة”.



وأضاف مجاهد “بينما نقدم مُختلف الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون بين مجموعة منتجاتنا التي تضم مُختلف الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من كافة العلامات التجارية الرائدة محلياً وعالمياً، تعين علينا اتخاذ خطوة أبعد في رحلة تعزيز رضاء العملاء من خلال الخدمات التأمينية على الشاشات التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي سعر أجهزة المحمول والتليفزيونات بمختلف أنواعها”.



من جانبه، صرح علاء الزهيري عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة GIG للتأمين – مصر، “نعتز بخطوة الشراكة مع راية للتجارة الرائدة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في مجال التأمين على الشاشات والهواتف المحمولة – والتي تتماشى خطتها الإستراتيجية مع رؤية جي آي جي؛ من أهمية توفير قيمة مضافة حقيقية للعملاء وحماية ممتلكاتهم أياً كانت، منوهاً إلى خطة الشركة التوسعية في نشر الوعي التأميني بمصر والذي لن يتحقق على أرض الواقع ما لم يلمس المواطن بشكل عملي مدى سهولة وجودة الخدمة التأمينية، وهو ما نهدف إليه من خلال شراكتنا مع مجموعة راية الرائدة لتوفير الحماية التأمينية لكافة أجهزة التليفزيون والتليفون المحمول الجديدة التي توزعها المجموعة بجميع أنحاء الجمهورية لكافة شرائح المستهلكين”.

و أضاف الزهيري: “نحن نعمل على مواكبة الاحتياجات المُختلفة للعميل وظروف السوق المتغيرة من خلال خدماتنا التأمينية المتعددة الموجهة إلى الأفراد، والشركات الكبيرة، والصغيرة، والمتوسطة، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم يكن ليتحقق ذلك من دون شراكات مثمرة مع الشركات الكبرى بمختلف المجالات، ومن بينها راية”.