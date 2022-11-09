شركة GIG لتأمينات الحياة: صندوق مكاسب نجح في جذب شرائح جديدة من العملاء

كشف محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية لشركة “GIG” -مصر لتأمينات الحياة التكافلى أن صندوق مكاسب الذى أطلقته الشركة نجح في جذب شرائح جديدة من العملاء.

الصندوق يقدم مزايا جديدة للعملاء

وأضاف عاكف إن إطلاق الصندوق هو اكليل لجهود استمرت أكثر من عام للحصول على الموافقات اللازمة للبدء فيه.

وأوضح أن الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية يقدم مزايا جيدة وجديدة للأفراد والمؤسسات

بعائد جذاب .

ولفت أنه تم غلق الاكتتاب بعد 20 يوما من إطلاق الصندوق وكهرباء عم أمله فى مزيد من النجاح له بمشاركة عملاء شركته وعملاء إن ٱى كابيتال.

عن صندوق مكاسب

وكان قد تم اليوم غلق باب الاكتتاب في صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية متعدد الإصدارات (مكاسب) بحجم اصدار تخطى 377 مليون جنيه.

ويأتي غلق باب ً الاكتتاب قبل موعده المحدد في 27 نوفمبر 2022 نتيجة الإقبال الكبیر الذي شھده الاكتتاب حيث تم تغطية حجم الاصدار المستھدف ( 50 ملیون جنیھا) بأكثر من ً 7.5 مرة.

كما سوف يتم ابتداءا من الغد فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد يوميا فى وثائق صندوق ” مكاسب ” عن طریق شركات “عربیة أون لاین” و”الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج و تغطية الاكتتاب” للأفراد والمؤسسات، بالإضافة الى شركة “إن آي كابیتال” للمؤسسات الكبرى.