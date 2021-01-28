شركة Gig لتأمينات الحياة تعتزم افتتاح 3 فروع بالصعيد

كشف رماح أسعد العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة التكافلى- مصر عن اعتزام شركته افتتاح 3 فروع جغرافية جديدة للشركة بمحافظات الصعيد.

وقال أسعد إن الشركة حاليا تدرس المحافظات التى بها كثافة سكانية فى الصعيد وتستطيع الشركة خدمتها وخدمة المناطق المجاروة لها.

وأضاف أن تأسيس الشركة لفروع جديدة يحتاج إلى دراسة جدوى من حيث المساحة وعدد العاملين والتخصص وبحث أفضل الأماكن لافتتاح تلك الفروع وعوائدها المتوقعة إلى جانب التكلفة ومدى حاجة الشركة لها .

الشركة لديها 7 فروع فى عدد من المحافظات

وأوضح أن الشركة لديها 7 فروع فى محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحرى وبنهاية العام الحالى تمتلك الشركة 10 فروع

ولفت إلى أن مزايا إفتتاح فروع جديدة لأية شركة تأمين هو تحقيق الانتشار الجغرافى لها والوصول إلى العملاء فى أقرب نقطة لهم إلى جانب زيادة الوعى التأمينى لشريحة كبيرة من المواطنين وزيادة حجم الاقساط وتوسيع قاعدة العملاء عبر جذب عملاء جدد وشرائح جديدة .

وأكد ان الشركة حاليا تعكف على التركيز على رفع مستوى الخدمة لعملائها من خلال تعددها كالفروع الجغرافية وزيادة عددها او تعاقدات التأمين البنكى والانتشار الكبير للبنوك فى كل اراجاء الجمهورية وكذلك التسويق الالكترونى قريبا فضلا عن توفير العديد من سبل الدفع لأقساط التأمين ومنها السداد الإلكترونى عبر شركة “فورى”

مليار جنيه أقساط مستهدفة بنهاية العام المالى

ولفت إلى أن شركته تستهدف مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى حيث استطاعت “gig” فى ظل الظروف العصيبة أن تحقق أقساط تأمينية بقيمة تقترب من 500 مليون جنيه خلال النصف الاول فقط من العام المالى الجارى .

وأشار إلى أن التأمين البنكى حقق قفزة كبيرة فى معدل النمو لأقساط الشركة، والمتعاقدة حاليا مع 4 بنوك هي بنك مصر للمعاملات الإسلامية، و«الكويت الوطنى» و«عودة» و«أبو ظبى الإسلامى».

وكشف أسعد عن تفاوض “gig” لتأمينات الحياة لتفعيل آلية التأمين البنكى عبر تسويق منتجات شركته مع بنك مصر إيران، والذى سيتم التوقيع معه قريبا بعد الاتفاق على جميع الشروط والبنود اللازمة من خلال فروعه المنتشرة فى مصر.

وأشار إلى أن شركته قامت بالتعاقد على التوقيع الالكترونى مع شركة “إيجيبت تراست” وبالفعل يتم العمل به الان تيسيرا على العملاء ولإبرام الصفقات بصورة أسرع وأدق .