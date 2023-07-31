شركة «gig حياة تكافل» ترفع رأس مالها المرخص به لـ500 مليون جنيه (مستند)

حددت هيئة الرقابة المالية رأس مال شركة gig مصر حياة تكافل المرخص به 500 مليون جنيه، وحددت رأس المال المصدر بـ240 مليون جنيه، موزعًا على 2,4 مليون سهم، بقيمة 100 جنيه للواحد، بينما حددت رأس المال المدفوع 240 مليون جنيه، وجميعها أسهم نقدية.

وقد عدّلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لشركة gig مصر حياة تكافل، بقرارها رقم 1778 لسنة 2023.

وبين قرار الهيئة نسب مساهمة مختلف الجهات بالشركة، حيث تستحوذ شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين على 43,79% من إجمالي الأسهم، بينما حصل بنك فيصل الإسلامي على 9,24%، ووصل نصيب مجموعة الخليج للتأمين 9,2%.

واستحوذت شركة كامكو للاستثمار على 8,5%، في حين حصل “ميد بنك” على 8,25%، و8% للبنك الأهلي المصري، ومثلها لبنك مصر، واقتنص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 5,2% من إجمالي الأسهم.

وأشار قرار الهيئة أن نسبة مشاركة المصريين بالشركة 38,69%، وسدد رأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، مع سداد 40 مليون جنيه كاملة بعد الزيادة، عن طريق صافي أرباح العام المحققة والمرحلة.

وكان قرار “الرقابة المالية” قد جاء بتعديل نصي المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وللاطلاع على نص القرار: