شركة «GIG حياة» تجدد اتفاقية التأمين المصرفي مع بنك الكويت الوطني لمدة 5 سنوات

وقّعت شركة GIG -مصر لتأمينات الحياة التكافلى اتفاقية التامين المصرفي مع بنك الكويت الوطني لمدة خمس سنوات مقبلة.

GIG تكافل تستهدف زيادة تعاونها مع بنك الكويت الوطني

كشف ربيع عبد الخالق، العضو المنتدب لشركة GIG-مصر لتأمينات الحياة التكافلى، أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد زيادة في حجم نمو الأعمال بين الشركة وبنك الكويت الوطني. وأضاف عبد الخالق أن شركته تبيع منتجاتها عبر فروع البنك على مستوى الجمهورية.

من جهته كشف أحمد يوسف، القائم بأعمال رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، أن نشاط التأمين المصرفى يعتبر أكبر إيرادات التجزئة المصرفية بالقطاع.

بنك الكويت الوطني يستهدف زيادة إيراداته من التأمين المصرفي

وأوضح يوسف أن نتائج اتفاقية التأمين المصرفي بين بنكه وشركة GIG لتأمينات الحياة التكافلى حققت 25% نموًّا، العام الماضي، وتستهدف زيادة نسبتها 30% خلال العام الحالي.

GIG لتأمينات الحياة التكافلى



من جانبها أكدت فريدة سنبل، مدير عام التأمين البنكى بشركة GIG- مصر لتأمينات الحياة التكافلى، أن التعاون بين شركتها وبنك الكويت الوطني بدأ فى عام 2017.

وأضافت أن شركتها حققت 1.2 مليار جنيه أقساطًا بنهاية يونيو الماضي وكذلك محفظة استثمارات بلغت 1.5 مليار جنيه، فيما لديها رأسمال مدفوع قدره 240 مليون جنيه.

وأكدت أن حجم حقوق حمَلة الوثائق بالشركة بلغت 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 300 مليون جنيه.