«شركة GIG»: التأمين متناهي الصغر يضم أكثر من 7 ملايين وثيقة

قالت نهال عفيفي؛ نائب مدير عام التسويق بشركة GIG للتأمين، إن التأمين متناهي الصغر يضم أكثر من 7 مليون وثيقة، وقد جاء ذلك نظير الثقة المتبادلة بين العملاء والشركات العاملة بالقطاع، إذ إن صرف التعويضات يكون خلال 72 ساعة من استحقاقها.

وأضافت خلال جلسة «مستقبل التأمين» التي عقدها معرض CARIO ICT الدولي في دورته 26، أن تجربة التحول الرقمي والشمول المالي قد أثبتت نجاحًا مبهرًا في التأمين متناهي الصغر، حيث عمل على نموه بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن إصدار وثيقة التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا فضلًا على صرف التعويضات ببعض الشركات، عمل على نمو ذلك النوع بشكل ملحوظ، الأمر الذي يزيد من لفت الأنظار إلى ضرورة التحول بالقطاع نحو الرقمنة.

وأضافت أن حوكمة القطاع يعمل من عدة نواحٍ على تنمية صناعة التأمين بأسرها، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بشكل جاذب وفعّال.

وبيّنت أن توجه الشركات في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر كانت خير بداية للمضي قُدمًا في تلك السبيل، حتى نستطيع مجاراة الشركات العالمية العاملة بالمجال، والتي سجلت أهدافًا كثيرة في ذلك المجال.