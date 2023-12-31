‏شركة «Fuelin» تطلق جولتها التمويلية الثانية بقيمة 1.5 مليون دولار

كشف كريم جمال الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة “Fuelin” أنها أطلقت جولتها التمويلية الثانية بحصيلة مستهدفة تبلغ 1.5 مليون دولار، من المقرر أن تستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بغرض تمويل الخطة التوسعية والانتشار خارج مصر.

وقال – فى حواره مع “المال” – إن “Fuelin” تسير فى إجراءات تأسيس كيان تابع لها فى السوق السعودية خلال الفترة الحالية، وتستهدف بدء عملياتها التشغيلية بالمملكة خلال الربع الثانى من 2024، مضيفًا أنها تدرس أيضًا التوسع فى إحدى الدول الأفريقية قريبًا، مفضلاً عدم الإفصاح عنها الآن.

وأشار إلى أن “Fuelin” تقدم خدماتها للشركات والمؤسسات التى تمتلك أساطيل مركبات، إذ إنها تساعدها لتحسين إنتاجيتها، وتقليل مصروفات التشغيل الخاصة، موضحًا أن أسطول السيارات عادًة ما تكون له تكاليف ثابتة تتمحور فى 5 اتجاهات، وهى الوقود، والصيانة، والتأمين، ومصروفات البوابات، والتراخيص.

وأضاف “جمال” أن شركته تسير حاليًا فى إجراءات الحصول على الرخصة الريادية لفتح حساب بنكى فى السعودية، كما بدأت بناء شبكتها بالمملكة عبر تنفيذ بعض التعاقدات مع مقدمى الخدمات من محطات وقود ومراكز تأمين وصيانة.

و”الرخصة الريادية” فى السعودية تهدف إلى تشجيع أصحاب الابتكارات من جميع أنحاء العالم، لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح “جمال” أن إجمالى حجم التمويلات التى تحصلت عليها “Fuelin “ حتى الآن تصل إلى 320 ألف دولار، مضيفا أن هناك نحو 200 ألف آخرين ستتم إضافتها خلال أيام.

وأكد أن شركته تستهدف تحقيق الربحية خلال 18 شهرا بدايًة من 2024، كما أنها تسعى لإيصال خدماتها لنحو 120 ألف مركبة بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى خطة لزيادة عدد محطات الوقود بشبكتها إلى 1300، لتغطى جميع أنحاء الجمهورية مع انتهاء الربع الأول من السنة القادمة.

وكشف أن هيكل ملكية “Fuelin” يضم صندوقا استثماريا مصريا – فضل عدم الإفصاح عنه، إلى جانب المؤسسين الأربعة، وهم «كريم جمال، المدير التنفيذى»، و«محمد حسين، المدير التنفيذى التجارى»، و«أحمد بكر، الرئيس التنفيذى للعمليات»، و«معاذ رضوان، المدير التنفيذى للتكنولوجيا».