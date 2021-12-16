شركة FTFT كابيتال تقدم فرص تدريبية لطلاب الإمارات في مجال البلوك تشين

أكدت شركة FTFT كابيتال إن الطلاب الإماراتيين سيتعرفون على مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها وعلى فرصة للفوز بعملة البيتكوين المشفرة.

أعلنت شركة FTFT كابيتال للتكنولوجيا المالية والتى تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها والتي تستثمر في شركات تكنولوجيا مختصة بالبلوك تشين والعملات المشفرة والخدمات المالية أنها ستقدم للطلاب الإماراتيين فرصة لحضور قمة الحوسبة السحابية العالمية GDCSS في أبوظبي اعتبارا من اليوم وحتى غد الجمعة 17 ديسمبر والتى تتضمن سلسلة من الأحداث والمناقشات التي تضم خطابات يقدمها خبراء هذه التكنولوجيا ومنهم جوردان بلفور، وبيتر هوبوود، وناتالي برونويل، وبريت كينج، والدكتورة يانا ليونوفا.

وتقدم شركة FTFT كابيتال ب قمة GDCSS عروض تفاعلية ومناقشات للتطبيقات غنية بالمعلومات لجعلها أكثر جذباً وترفيهاً للطلاب بدولة الإمارات.

وذكرت وكالة ايتوس واير أن قمة GDCSS تعرض سلسلة من الحتماعات والمناقشات والخطابات و المعلومات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.

وقال المتحدث الرسمى لشركة FTFT كابيتال إن الطلاب الإماراتيين سيتعرفون على مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها وعلى فرصة للفوز بعملة البيتكوين المشفرة.

ويساعد هذا المؤتمر الحاضرين ليفهموا بشكل أعمق تطور استخدام الإنترنت، خصوصاً الابتكارات الحديثة مثل NFTs و metaverse و العمليات اللامركزية.

وينال الطلاب الذين سجلوا لحضور القمة فرصة حصرية لمشاهدة أحدث التقنيات الناشئة التي يعرضها العديد من المبتكرين وخبراء البلوك تشين.

شركة FTFT كابيتال تقدم فرصا لطلاب الإمارات لغزو الفضاء التكنولوجى

ويحصل أيضا المشاركون على فرصة للخوض في الفضاء التكنولوجي من خلال تأمين فرص تدريب مع شركات بلوك تشين رائدة بالمؤتمر.

وتتواجد عدة شركات بلوك تشين رائدة بجناح شركة FTFT كابيتال لمساعدة الطلاب الإماراتيين على فهم تكنولوجيا الخدمات المالية والعملات المشفرة.

ويشعر أولا ليند، مدير شركة FTFT بالفخر لتوفير هذه الفرصة المثيرة للاهتمام لطلاب الإمارات بحضور قمة GDCSS فى إمارة أبوظبي. البلوك تشين والعملات المشفرة

وتعرض هذه القمة التقنيات الناشئة على الطلاب وتأثيرات هذه الابتكارات الجديدة على مختلف الصناعات والمجالات لا سيما في البلوك تشين.

ومن المقرر أن تساعد هذه القمة الطلاب لمعرفة المزيد من المعلومات عن البلوك تشين وعلى أفكار لريادة الأعمال وتطوير التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الطلاب الكثير عن توجهات التكنولوجيا وعالمنا الحالي الملئ بالتطورات وعن الفرص الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

ويتجمع فى قمة GDCSS مسئولون من المؤسسات والحكومات المهتمة بالبلوك تشين والتي تركز أيضاً على تنوع البلوك تشين وتأثيره الاجتماعي.

ويحضر هذه القمة فريق من 200 خبير رائد ومهتم بتطويرات تقنيات البلوك تشين لتقديم أحدث الدراسات لقادة الخدمات المالية.

وتعد هذه القمة مرشدا للطلاب الراغبين في متابعة وظائف بمجال التكنولوجيا وتوفير محتوى مثير وفريد لأطروحاتهم ومشاريعهم الجامعية عن الميتافيرس.

يمكن للطلاب المشاركون بالقمة زيارة الجناح الخاص بالاستثمار فى شركة FTFT كابيتال للحصول على المزيد من المعلومات حول فرص التدريب.

تهدف قمة GDCSS إلى مشاركة جمهورها البالغ 20.000 مدعو و2000 مؤسسة عالمية مختصة بموضوعات مؤثرة على الفضاء الرقمي سريع النمو.